Martí, un cubano a prueba de grilletes

El Generalísimo Máximo Gómez Báez dijo que José Martí ”era un cubano a prueba de grilletes, porque lo había sentido en su carne cuando apenas tenía bigotes”.

Y es así, acusado de infidencia el 21 de octubre de 1869, hace hoy 156 años, Martí fue internado en la cárcel nacional para cumplir una condena de seis años, permaneciendo en este lugar hasta el 4 de abril de 1870, cuando es trasladado al presidio departamental de La Habana, siendo destinado a la primera brigada de blancos, asignándosele el número 113, vestido de presidiario y se le fijó a un tobillo un grillete unido a una cadena que le rodeaba la cintura, condiciones en la cual tuvo que realizar trabajo forzado en la cantera de San Lázaro.

Como los demás prisioneros en las canteras el joven Martí tenía que excavar y desbaratar las piedras duras a golpe de pico y acarrearlas a los volquetes o hacia los hornos de las canteras, en lo alto de uno de los tajos de una loma.

En la cantera de San Lázaro Martí arrastró durante amargos días el grillete pesado de hierro viejo que le rodeó el tobillo y la cintura, pese a las almohadillas hechas por su progenitora Doña Leonor y que su padre, Don Mariano, le había puesto para atenuar el daño del oxidado metal del presidio.

Por ello, el joven Martí que aún no había cumplido los diecisiete años sufrió algunos trastornos visuales y una aguda lesión inguinal provocada por un golpe de la cadena que sostenía el grillete. Así salió el delgaducho adolescente de aquella cantera, pálido y triste, cuando por gestión de su madre el Capitán General lo indultó y lo desterró hacia la Isla de Pinos.

Esas lesiones marcarían a José Martí para toda la vida, pues tuvo que ser operado en tres ocasiones debido a la hernia inguinal, de la cual nunca se recuperó, teniendo también secuelas de dolores en los tobillos y otras partes del cuerpo.

Entonces tenía razón Máximo Gómez cuando dijo que Martí era un cubano a prueba de grilletes. Su vida toda lo demostró.