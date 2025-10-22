miércoles 22 octubre 2025
Situación crítica con el hospedaje del equipo Santiago de fútbol

Picture of Brita García Alberteris
Brita García Alberteris

La Comisión Nacional de Fútbol tiene hospedados a los 5 equipos visitantes: Cienfuegos, La Habana, Guantánamo, Las Tunas y Villa Clara en el Hotel Balcón del Caribe y a los miembros de la Comisión, árbitros y demás en el Hotel Deportivo con 4 o 5 habitaciones.

Existe déficit de capacidad hotelera en la provincia. En el Hotel Libertad se lograron 5 habitaciones para un total de 10 futbolistas del once indómito, asumido igualmente por la Comisión Nacional. Se garantiza la alimentación en el Hotel Libertad para los 24 integrantes.

Se hacen las gestiones para alojar en lo que queda de Campeonato al resto de los integrantes de los Diablos Rojos. Informa Carlos Ledezma Subdirector de Actividades Deportivas del INDER de Santiago de Cuba.

Datos a conocer: La sede no se aloja en ningún hotel, según lo previsto en los acuerdos. Pero este evento se hace de manera concentrada con el objetivo de su realización final dada la situación energética del país.

Hace aproximadamente diez días o menos se decidió organizar el Torneo Clausura de manera concentrada y se escogió a Santiago de Cuba como la sede de la primera vuelta. Hace casi dos años que la situación hotelera de la provincia se ve afectada por que el Hotel San Juan está destinado a los constructores de la nueva Fábrica de Cemento así como otros sitios.

El equipo Santiago de Cuba ha pasado por momentos tensos y no pudo acceder a la final del Torneo Apertura, medalla obtenida en 2022. Ojalá que esta situación no afecte de manera negativa al equipo en cuestión

