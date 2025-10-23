Autoridades de Santiago de Cuba visitan comunidades vulnerables ante la cercanía de Melissa al territorio (+Fotos)

Texto y Foto: Alfredo Castañeda Ascanio

La primera secretaria del Comité Provincial del Partido en Santiago de Cuba, Beatriz Johnson Urrutia, y el Gobernador, Manuel Falcón Hernández, recorrieron las localidades de Baconao en el municipio cabecera, y Cañizo del costero municipio Guamá, donde dialogaron directamente con los pobladores, aclararon inquietudes y constataron los preparativos ante el acercamiento de la Tormenta Tropical Melissa al Oriente de Cuba.

Durante la visita evaluaron posibles afectaciones en el territorio, supervisaron las acciones en curso y reforzaron medidas preventivas, con énfasis en la ampliación de los cauces de los ríos mediante retroexcavadoras para mitigar riesgos de inundaciones.

Se priorizó el tema de la llegada de alimentos para ambas zona, la promoción de la autoevaluación comunitaria y el trabajo colectivo, todo con el objetivo primordial de preservar vidas humanas y bienes materiales.