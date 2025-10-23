jueves 23 octubre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Autoridades de Santiago de Cuba visitan comunidades vulnerables ante la cercanía de Melissa al territorio (+Fotos)

Picture of Redacción tvsantiago
Redacción tvsantiago
El sitio de la televisión en Santiago de Cuba

Texto y Foto: Alfredo Castañeda Ascanio

La primera secretaria del Comité Provincial del Partido en Santiago de Cuba, Beatriz Johnson Urrutia, y el Gobernador, Manuel Falcón Hernández, recorrieron las localidades de Baconao en el municipio cabecera, y Cañizo del costero municipio Guamá,  donde dialogaron directamente con los pobladores, aclararon inquietudes y constataron los preparativos ante el acercamiento de la Tormenta Tropical Melissa al Oriente de Cuba.

Durante la visita evaluaron posibles afectaciones en el territorio, supervisaron las acciones en curso y reforzaron medidas preventivas, con énfasis en la ampliación de los cauces de los ríos mediante retroexcavadoras para mitigar riesgos de inundaciones.

Se priorizó el tema de la llegada de alimentos para ambas zona, la promoción de la autoevaluación comunitaria y el trabajo colectivo, todo con el objetivo primordial de preservar vidas humanas y bienes materiales.

Destacadas
Autoridades de Santiago de Cuba visitan comunidades vulnerables ante la cercanía de Melissa al territorio (+Fotos)
Recibe Empresa Provincial de Farmacias y Ópticas, condición de Vanguardia Distinguido Nacional
Arte y oficios, donde la laguna anunciaba la lluvia
Recibió Díaz-Canel al Secretario Ejecutivo del ALBA-TCP
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios