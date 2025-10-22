miércoles 22 octubre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Avanza la utilización de energía solar para el abasto de agua en Santiago de Cuba (+Video)

Picture of Redacción tvsantiago
Redacción tvsantiago
El sitio de la televisión en Santiago de Cuba

La provincia de Santiago de Cuba se consolida como una de las más destacadas en la implementación de fuentes renovables de energía en el sector de Recursos Hidráulicos, una alternativa económica, sostenible y ecológica en el complejo escenario energético que enfrenta el país.

El desarrollo de sistemas fotovoltaicos impulsa el logro de la soberanía energética, en correspondencia con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030.

Destacadas
Avanza la utilización de energía solar para el abasto de agua en Santiago de Cuba (+Video)
Venezuela inauguró nueva ruta aérea con destino a La Habana
Recibe Empresa Provincial de Farmacias y Ópticas, condición de Vanguardia Distinguido Nacional
Arte y oficios, donde la laguna anunciaba la lluvia
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios