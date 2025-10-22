Avanza la utilización de energía solar para el abasto de agua en Santiago de Cuba (+Video)

La provincia de Santiago de Cuba se consolida como una de las más destacadas en la implementación de fuentes renovables de energía en el sector de Recursos Hidráulicos, una alternativa económica, sostenible y ecológica en el complejo escenario energético que enfrenta el país.

El desarrollo de sistemas fotovoltaicos impulsa el logro de la soberanía energética, en correspondencia con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030.