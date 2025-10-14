martes 14 octubre 2025
Santiago de Cuba sale delante en zonal oriental de boxeo

ACN

La escuadra de Santiago de Cuba derrotó a su similar de Granma 49 puntos por 27 (siete victorias por tres) para tomar el mando del zonal oriental de la Serie Nacional de Boxeo, con actividad competitiva en la sala techada Fernando de Dios, de Holguín.

   Aportaron los triunfos a la armada santiaguera Kevin Odio, en la división de los 60 kilogramos (kg), Alfredo Kindelán (65 kg), Yairinieski Anet (70 kg), Leonis Brindo (75 kg), Jairon Silveira (80 kg), Edgar García (85 kg) y Freddy Pérez, en más de 90 kilogramos.

   Por los granmenses bajaron sonrientes del ring Alexander Aguilar (50 kg), Fabián Vila (55 kg) y Fredisney Morales (90 kg).

   En el otro enfrentamiento de la fecha, Holguín y Guantánamo empataron a 40 unidades (cinco victorias por equipo), resultado que los ubica inmediatamente después de los santiagueros en la clasificación general.

   Yenier Watson (65 kg), Jairo Munive (70 kg), Elio Neyra (75 kg), Jorge Soto (80 kg) y Daniel de la Torre (90 kg) aportaron los éxitos por los nororientales, en jornada en la que descansó Las Tunas.

   Por el equipo guantanamero saborearon la victoria Giorvis Salfrán (50 kg), Rolando Martínez (55 kg), Jonathan Medina (60 kg), Carlos Santos (85 kg) y Eny Gell (+90 kg).

   Este martes, en la segunda fecha de competencias, se medirán a primera hora las escuadras de Granma y Guantánamo, mientras que en el cartel de cierre Holguín enfrentará a Las Tunas, con descanso programado para el líder Santiago de Cuba.

   Resultados del lunes:
   Santiago de Cuba (49-27; 7-3) Granma
   50 kg: Rafael Calderín (N.P) Alexander Aguilar
   55 kg: Miguel Elías (1-2) Fabián Vila
   60 kg: Kevin Odio (3-0) Darián Fonseca
   65 kg: Alfredo Kindelán (RSC1) Narjeris Fuentes
   70 kg: Yairinieski Anet (Aband.2) Yoendris Lindo
   75 kg: Leonis Brindo (Aband.2) Carlos José González
   80 kg: Jairon Silveira (Aband.2) Alejandro Lao
   85 kg: Edgar García (N.P) Vacante
   90 kg: Georkis Mayeta (0-3) Fredisney Morales
   +90 kg: Freddy Pérez (RSC3) Adriel Martínez

   Guantánamo (40-40; 5-5) Holguín
   50 kg: Giorvis Salfrán (3-0) Juan Carlos Correoso
   55 kg: Rolando Martínez (RSC2) Mario Betancourt
   60 kg: Jonathan Medina (2-1) Luis Cadenas
   65 kg: Randy Tamayo (0-3) Yenier Watson
   70 kg: Yoan Gaínza (0-3) Jairo Munive
   75 kg: Jesús Barrientos (Aband.3) Elio Neyra
   80 kg: Xavier Fernández (0-3) Jorge Soto
   85 kg: Carlos Santos (2-1) Carlos Pérez
   90 kg: Joseph Denis (0-3) Daniel de la Torre
   +90 kg: Eny Gell (RSC1) Jean González

