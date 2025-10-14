Ante la ocurrencia de lluvias el Grupo Temporal de Trabajo chequea la cotidianidad en Songo-La Maya (+Fotos)

Fotos Autora

A esta hora una ligera llovizna persiste en Songo-La Maya, desde el viernes en la noche las precipitaciones acompañan a los habitantes del municipio y se prevé que estas condiciones meteorológicas se mantengan en las próximas horas. Por este motivo el Grupo Temporal de Trabajo se activó a nivel municipal y las zonas de defensa de cinco consejos populares.

En reunión de trabajo se chequearon las medidas necesarias, encaminadas a proteger a la población y evitar daños a la economía. En las áreas de Sabanilla, Jarahueca, Matahambre, Jutinicú y Los Reynaldo se velan los volúmenes de precipitaciones y los ríos que pudieran dificultar el acceso a alguna comunidad.

Desde el sector de la salud se puntualizan acciones para frenar la proliferación de mosquitos y mantener una situación higiénico epidemiológica estable. Al cierre de la semana el territorio acumula 54 casos febriles, concentrados en las áreas de La Maya y Songo. Hay focos del vector en cinco consejos populares. Circulan actualmente en el municipio el dengue, la fiebre de oropouche y las infecciones respiratorias agudas.

En conjunto con la empresa de Servicios Comunales se hace recogida de desechos sólidos, limpieza de microbasurales y desde los centros de trabajo se controla la realización del auto focal y la higienización de las áreas externas e internas.

En el encuentro del Grupo Temporal de Trabajo se precisó la necesidad de vender más alimentos elaborados en centros del comercio y la gastronomía, garantizar la calidad del pan de la canasta básica y de las producciones cooperadas, así como la entrega de módulos del Programa Mundial de Alimentos a personas en situación de vulnerabilidad.

Al mismo tiempo se chequea el estado de las comunicaciones con los 16 consejos populares y se acopian producciones agropecuarias que están listas para cosechar y pudieran dañarse con las lluvias.

Una de las prioridades en el territorio sigue siendo la recogida de café, que hoy presenta elevados picos de maduración, acrecentados con las lluvias que están ocurriendo en territorio songomayense. Actualmente hay más de 21 latas del gano listas para recolectar y se mantienen las movilizaciones de diferentes sectores para que no se pierda este rubro exportable.