Santiago de Cuba: provincia invitada a la 31 Fiesta de la Cubanía

Santiago de Cuba será la provincia invitada a la edición 31 de la Fiesta de la Cubanía, a realizarse del 17 al 20 de octubre en el vecino territorio suroriental de Granma.

Raulicer García, director provincial de Cultura, refirió a la Agencia Cubana de Noticias que la Ciudad Héroe tendrá una presencia importante en ese festejo, con la participación de investigadores, académicos, intelectuales, solistas y agrupaciones representativas de la cultura santiaguera.

Destacó la presencia del arquitecto Omar López, director de la Oficina de la Conservador de la Ciudad, quien impartirá una conferencia sobre el centenario del reconocido mundialmente Trío Matamoros, y abordará la conservación del patrimonio cultural.

Afirmó también la participación de Israel Escalona y Manuel Romero Gascó, premios nacionales de Historia y Arte Circense, respectivamente, y de Gerardo Houdayer, presidente del Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, entre otras personalidades que prestigian la cultura local.

De igual forma, dijo, figuran entre el talento artístico la Steel Band del Cobre, la Orquesta Chepín Chovén, el Coro Madrigalista, el proyecto comunitario Mente Sana, Ecos del Tivolí, Sones de Oriente y el Cuarteto de Saxofones, y comentó la inauguración de la exposición fotográfica de la artista visual Grettel Arrate.

La Fiesta de la Cubanía llegará en esta ocasión a más de 40 comunidades de la Ciudad Monumento Nacional, pertenecientes a los municipios de Bayamo, Manzanillo, Bartolomé Maso y Yara, en tanto se prevé una amplia y variada programación que supera las 200 actividades.

En esta ocasión, el jolgorio estará dedicado al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, y a los aniversarios 95 del nacimiento del destacado intelectual Armando Hart Dávalos, y 45 de la declaración del 20 de octubre como Día de la Cultura Cubana.

Asimismo, rendirá especial homenaje al dramaturgo Abelardo Estorino, y profundizará en la trascendencia del pensamiento revolucionario del líder estudiantil Julio Antonio Mella.