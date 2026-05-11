Resalta Defensa Civil 40 aniversario del ejercicio Meteoro

La Defensa Civil de Cuba resaltó hoy el aniversario 40 del Ejercicio Popular Meteoro, considerado la principal herramienta de preparación nacional frente a desastres naturales, tecnológicos y sanitarios.

Cada mayo, la Defensa Civil organiza este simulacro nacional antes de la temporada ciclónica, con alcance en todo el país y participación de organismos estatales, Fuerzas Armadas, instituciones educativas, empresas y población civil.

La institución, desde su perfil en Facebook, subrayó que Meteoro permite evaluar vulnerabilidades, perfeccionar planes de reducción de riesgos y fortalecer la coordinación interinstitucional, en un contexto económico complejo que exige mayor rigor en la planificación y uso eficiente de recursos.

En esta edición se realizan simulacros de evacuación, higienización, extinción de incendios y protección de instalaciones críticas, además de pruebas de nuevas tecnologías para enfrentar emergencias, con la participación de brigadas especializadas y autoridades locales.

La Defensa Civil recordó que el ejercicio surgió tras experiencias devastadoras como el ciclón Flora en 1963 y el huracán Kate en 1985, y que con el tiempo amplió su alcance hacia riesgos tecnológicos y sanitarios, consolidándose como experiencia exclusiva de Cuba.

La institución destacó que Meteoro involucra directamente a comunidades, escuelas y centros de trabajo, fomentando disciplina y conciencia colectiva frente a riesgos, y reafirmando la cultura de prevención como elemento esencial para preservar vidas humanas y minimizar daños materiales.

Los resultados del ejercicio servirán para ajustar protocolos y planes de actuación ante la próxima temporada ciclónica, prevista entre el primero de junio y el 30 de noviembre.