Presidente sirio reitera reclamo por el Golán ocupado por Israel

Damasco, 16 oct.— El presidente transicional de Siria, Ahmad Al-Shara, reafirmó hoy que el Golán es un territorio sirio ocupado por Israel desde 1967 y su recuperación representa un derecho legítimo.

Damasco seguirá reclamando la devolución del Golán, a través de las negociaciones y los medios pacíficos, y en conformidad con el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas, afirmó el mandatario en una entrevista a la cadena estadounidense CBS News y difundida ampliamiento por los medios sirios aquí.

Al-Shara aseguró que Siria no realizó provocación alguna contra sus vecinos y dejó claro que no permitirá que su territorio sea utilizado como plataforma para amenazar a ningún país, incluido Israel.

No obstante, denunció que Israel perpetró más de mil ataques aéreos y 400 incursiones terrestres en territorio sirio desde el derrocamiento del gobierno de Bashar Al-Assad, el 8 de diciembre de 2024, incluyendo bombardeos contra instalaciones militares, objetivos civiles e incluso el palacio presidencial.

Estos actos constituyen una declaración de guerra, advirtió Al-Shara, y alertó que la persistente violación del derecho internacional por Tel Aviv podría conducir a una escalada de tensiones que sumiría a toda la región en el caos.

El jefe de Estado reiteró el compromiso de su país con el Acuerdo de Separación de Fuerzas de 1974, y manifestó la disposición de Siria a recibir nuevamente a la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación (Fnuos). Sin embargo, señaló que Israel ha rechazado el regreso de dicha misión.

En cuanto al proceso de diálogo, reveló que Siria mantiene su participación en las negociaciones auspiciadas por Estados Unidos para alcanzar un nuevo acuerdo de seguridad regional. No obstante, criticó que la conducta y las políticas del gobierno israelí no reflejan voluntad real de implementar futuros compromisos.

El presidente Al-Shara destacó que Siria busca construir relaciones equilibradas con Estados Unidos y Occidente, además con países de la región, incluyendo Arabia Saudita y Türkiye. Reiteró que estos vínculos se basan en principios de respeto mutuo, soberanía y cooperación.

Asimismo, resaltó las relaciones estables que su país mantiene con Rusia y China, sustentadas en intereses estratégicos compartidos. Afirmó que ambas potencias han enviado mensajes de respaldo al gobierno sirio y subrayó que estos lazos no entran en contradicción con la aspiración de Siria de mantener un diálogo constructivo con las naciones occidentales.