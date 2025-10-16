Nuevo intento en Senado de EEUU para destrabar cierre del gobierno

Washington, 16 oct.— Tras nueve intentos fallidos, el Senado de Estados Unidos podría votar hoy por décima ocasión un proyecto de ley “limpio” del Partido Republicano, que propone financiar el gobierno federal hasta el 21 de noviembre.

Sin embargo, 16 días después del inicio del cierre o shutdown, los legisladores de ambos lados del espectro político no han logrado llegar a un acuerdo que permita que la actividad gubernamental continúe.

El líder de la mayoría en esa instancia, John Thune (republicano por Dakota del Sur), presentará este jueves al pleno un proyecto de ley de gastos anuales para el Departamento de Defensa, en un intento que desafía a los demócratas, quienes se han mostrado casi completamente unidos en su oposición al proyecto de ley «limpio» del Partido Republicano.

Una nueva encuesta de YouGov/The Economist muestra que el 39 por ciento de los entrevistados achaca la responsabilidad del cierre al presidente Donald Trump y a los republicanos en el Congreso, mientras que el 33 por ciento señala a los demócratas.

La presión sobre el Partido Republicano aumentó ligeramente, ya que la representante Marjorie Taylor Greene (Georgia) criticó a los líderes de esa fuerza política y su incapacidad para encontrar una solución al inminente aumento de las primas de la atención médica, reseñan medios locales.

Un shutdown ocurre cuando el Congreso no logra aprobar los 12 proyectos de ley de apropiaciones que financian las agencias federales para el nuevo año fiscal, el cual comenzó el pasado 1 de octubre, o cuando no se promulga una resolución temporal que prorroga el financiamiento.

Las agencias cierran o reducen sus operaciones no esenciales cuando no hay dinero, aunque los servicios considerados “esenciales” se mantienen sin una retribución inmediata para sus trabajadores.

El cierre más cercano del Gobierno estadounidense fue entre diciembre de 2018 y enero de 2019. Duró 35 días, el más largo de la historia nacional, y fue durante el primer gobierno de Trump. El actual shutdown clasifica ya como el quinto más extenso.