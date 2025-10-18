Oropesa a semifinales en Abierto de Bádminton

Por Lisset Isabel Ricardo Torres/Foto: Calixto N. Llanes

La Habana..— La cubana Taymara Oropesa celebró su tercer triunfo consecutivo y avanzó a la ronda semifinal de single en el Abierto de Bádminton de Santo Domingo 2025, que se extenderá hasta el domingo.

Lo hizo en cuartos de final, cuando rindió a la anfitriona Nairoby Abigaíl Jiménez en tres tiempos (21-8, 16-21, 21-13) y aseguró un bronce que puede cambiar de color si mantiene su invicto en la semifinal sabatina.

Esta fue la cuarta victoria de Taymara frente a Nairoby, a la que había dominado dos veces en 2017, en el Giraldilla de La Habana y el Internacional de Guatemala, y una en 2018, en el Abierto de Perú.

Oropesa inició su labor en la capital dominicana con éxito sobre la local Emely Benítez (21-7, 21-10), en su primer enfrentamiento de por vida.

En octavos de final superó a la argentina Iona Gualdi (21-12, 21-15), a la que también aventajó 2-0 durante los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Otras actuaciones destacadad de los cubanos llegaron en la modalidad de doble mixto, pues la propia Taymara y Roberto Carlos Herrera, y Juan Carlos Bencomo y Leyanis Contreras clasificaron para los cuartos de final, donde enfrentarán a exponentes de República Dominicana y Canadá, respectivamente.

La lid es puntuable para el ranking mundial y también reúne a concursantes de Estados Unidos, Alemania, Suiza, Brasil, India y Puerto Rico.