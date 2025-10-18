sábado 18 octubre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Llaman a masiva movilización en EEUU contra políticas de Trump

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

Washington, 18 oct.— Una multitudinaria marcha se espera hoy con al menos dos mil 500 eventos en varias ciudades de Estados Unidos en el ‘No Kings Day’ (Día Sin Reyes), protestas contra las políticas del presidente Donald Trump.

Varias organizaciones civiles convocaron a estas manifestaciones pacíficas para llamar la atención sobre lo que denominan políticas antidemocráticas y autoritarias del mandatario republicano.

Para los organizadores, esta deberá ser una jornada histórica en la que se habla de meta de movilizaciones. Pretenden que los números superen los cinco millones de personas que asistieron a la primera iniciativa de este tipo, en junio pasado.

En Washington DC, la capital del país, la manifestación comenzará en horas de la mañana desde las calles 14 y U y los participantes marcharán hasta el National Mall.

Se habla de concentraciones en Nueva York, Illinois, Texas, California y Oregon. La ciudad de Chicago (Illinois), actual epicentro de las arremetidas de Trump contra la migración irregular, también se unirá a las protestas.

En vísperas del Día Sin Reyes, el gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que desplegará la Guardia Nacional de su estado. Mientras, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, condenó las protestas, que considera van contra Estados Unidos.

“Los invito a que miren. Calificamos las protestas del sábado de manifestaciones ‘contra Estados Unidos’. Veamos quién participa. Apuesto a que verán a partidarios de Hamás. Apuesto a que verán a gente de Antifa. Apuesto a que verán a marxistas exhibiéndose”, subrayó.

Destacadas
Llaman a masiva movilización en EEUU contra políticas de Trump
La belleza de esta hora difícil está en sabernos parte de un pueblo inderrotable
Ya es ley el Código que ampara a la niñez, adolescencias y juventudes
Una propuesta para hoy y el futuro de la nación
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios