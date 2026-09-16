Héroes, heroínas y soberanía de México en Grito de Independencia

Ciudad de México, 16 dic.- La presidenta Claudia Sheinbaum rindió homenaje a héroes y heroínas y defendió la soberanía de México durante la tradicional ceremonia del “Grito de Independencia” por el aniversario 216 del inicio de esas luchas.

Tras recibir la bandera de una escolta conformada por féminas del Heroico Colegio Militar, la mandataria, acompañada por su esposo, Jesús María Tarriba, se asomó a las 23:00 hora local de ayer al balcón principal de Palacio Nacional.

Frente a miles de personas reunidas en la emblemática plaza del Zócalo, considerada el corazón de México, la jefa del Ejecutivo exclamó los tradicionales “vivas” a la independencia y al cura Miguel Hidalgo, quien en 1810 llamara al pueblo de Dolores a levantarse en armas.

Asimismo, honró a forjadoras de la nación como Josefa Ortiz, Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra y Antonia Nava; a “las heroínas y héroes que nos dieron patria”; a los pueblos indígenas y afromexicanos y a las “hermanas y hermanos migrantes”.

La gobernante lanzó arengas a la dignidad del pueblo de esta nación, la libertad, la igualdad, la justicia, la democracia y un “México libre, independiente y soberano”.

A ello siguió el categórico “¡Viva México!”, pronunciado en tres ocasiones.

Con la enseña nacional en la mano, Sheinbaum tocó la campana desde el balcón del Palacio Nacional y luego ondeó la bandera, tras lo cual se entonaron las notas del himno y un espectáculo de fuegos artificiales iluminó el Zócalo.

La noche estuvo amenizada por un programa musical que incluyó a los tres ganadores del concurso México Canta y a José Alfredo Jiménez Medel, nieto del cantautor José Alfredo Jiménez, además de Legado de Grandeza y la popular agrupación Intocable.

Estas actividades se extienden a otras demarcaciones del país e, incluso, a otras naciones, donde los mexicanos celebran una de las fechas más emblemáticas de su calendario.