China insta a fortalecer cooperación en defensa con África

Beijing, 17 sep.- China llamó hoy a fortalecer la cooperación en materia de defensa con África, profundizar la coordinación estratégica y mejorar los mecanismos de intercambio a todos los niveles.

En un discurso durante el IV Foro China-África de Paz y Seguridad, celebrado en esta capital, el ministro de Defensa Dong Jun destacó que este año se cumple el 70 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Beijing y los países de aquel continente.

El titular señaló que ambas partes permanecieron unidas en la lucha contra el imperialismo y el colonialismo y cooperaron para promover la paz y el desarrollo.

Según Dong, esos esfuerzos permitieron establecer un camino de cooperación en defensa, caracterizado por el apoyo mutuo y la seguridad compartida.

Afirmó que la cooperación en seguridad entre China y África beneficia a los dos lados y contribuye a la estabilidad mundial.

En ese sentido, instó a preservar la amistad tradicional y promover una cooperación a largo plazo basada en la igualdad y el beneficio mutuo.

Dong señaló que los militares chinos están dispuestos a trabajar con los países africanos para fortalecer la coordinación estratégica y mejorar los mecanismos de intercambio a todos los niveles.

También propuso profundizar la cooperación regional en seguridad marítima y elevar las capacidades de defensa en ámbitos emergentes.

El ministro llamó además a lograr resultados más concretos para contribuir a la construcción de una comunidad China-África con un futuro compartido para la nueva era.

Según un reporte de la agencia de noticias Xinhua, representantes africanos participantes en el foro consideraron a China un socio importante para los países del continente y expresaron reconocimiento por su asistencia y apoyo al desarrollo de sus capacidades de defensa y militares.

Al foro asistieron funcionarios de defensa y representantes militares de la Unión Africana y 41 países del continente, además de enviados diplomáticos acreditados en China.

A propósito del tema, el ministro chino de Defensa llamó la víspera a fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad durante la apertura del XIII Foro Xiangshan de Beijing, que reúne a representantes de más de 100 países.