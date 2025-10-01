miércoles 01 octubre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

El ritual del café

Picture of Claudia Virginia Fernández Pacífico
Claudia Virginia Fernández Pacífico

El aroma del café comienza mucho antes de que la primera gota toque la taza. Se levanta en el aire como un susurro que despierta memorias, como si cada grano tostado guardara dentro de sí historias de tierras lejanas y manos campesinas.

En las mañanas, el café no es solo bebida: es ritual. La cafetera gorgotea en la cocina mientras la ciudad bosteza, y ese sonido es música doméstica que anuncia que el día ya está en marcha. Un sorbo basta para que el cuerpo reaccione, para que los párpados pesados cedan y la conversación fluya.

El café es compañía en las soledades y testigo en las tertulias. Se ofrece al visitante como gesto de hospitalidad, y en muchas culturas es la primera invitación al diálogo. En la esquina del barrio, en un café elegante o en la humilde mesa de una casa, siempre hay un espacio que se abre alrededor de la taza caliente.

Pero más allá de su sabor fuerte y amargo, el café es memoria colectiva. Viajó desde Etiopía hasta el Caribe, pasó por puertos y haciendas, se sembró en montañas y se convirtió en símbolo de identidad en países como Brasil, Colombia o Cuba. Donde hay café, hay historia.

Quizá por eso nunca es igual beberlo con prisa que degustarlo con calma. El café nos recuerda que hasta en medio de la rutina más acelerada hay un instante que puede detener el tiempo: el momento de llevar la taza a los labios, cerrar los ojos y dejar que el mundo se llene de aroma.

Porque, al final, el café no solo despierta el cuerpo: también despierta las conversaciones, las ideas y los sueños.

Destacadas
El ritual del café

El ritual del café

1 octubre, 2025
La UNEAC en el Festival del Caribe (+PodCast)
Llegó el verano a Songo-La Maya
La Casa de Haití: raíces, memoria y cultura en el Festival del Caribe
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios