El Museo II Frente Oriental Frank País, sitio de la historia de Cuba

Surge en el mismo lugar donde radicó la Comandancia de este decisivo frente guerrillero durante los cruciales meses finales de la guerra de liberación, de septiembre a diciembre de 1958.

Este museo, inaugurado el 25 de julio de 1965, tiene la misión de preservar y mostrar al pueblo el legado de una de las columnas más importantes del Ejército Rebelde.

Bajo el mando del entonces Comandante Raúl Castro Ruz, el II Frente llevó a cabo una amplia campaña militar que liberó más de 12 000 kilómetros cuadrados, demostrando no solo capacidad combativa, también una profunda labor administrativa y social en el territorio, creando hospitales, escuelas y talleres.

Entre sus instalaciones se encuentra La Casita de Vilma» que fuera la vivienda de Vilma Espín Guillois, heroína de la clandestinidad; 11 salas y un área exterior dedicado a la Fuerza Aérea Rebelde.

Como una institución de vanguardia, el museo se moderniza para llevar la historia a las nuevas generaciones. Es el único museo en Cuba que cuenta con una pantalla 3D, donde los visitantes pueden experimentar de forma inmersiva un documental que recrea con realismo los combates y los hechos fundamentales que, desde esta región oriental, fueron decisivos para el triunfo revolucionario del 1 de enero de 1959.