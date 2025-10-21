El Alambre se consolida como referente productivo en San Luis

Por Yaniuska Pérez Verdecia

Santiago de Cuba.— La Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) El Alambre, ubicada en el polo productivo homónimo del municipio de San Luis, ha transitado de ser una estructura en riesgo de disolución a convertirse en uno de los centros agrícolas más destacados de la provincia Santiago de Cuba.

Este renacer se debe al trabajo cohesionado entre la junta directiva, los obreros, usufructuarios y el respaldo constante de la Agricultura, el Partido, el Gobierno y las organizaciones políticas y de masas, a lo que se suma el movimiento sindical, que ha ganado dinamismo, expresó Dagneris Milanés, presidenta de la UBPC y delegada directa al 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba.

Fundada en los años 90, la cooperativa trabaja por consolidar sus resultados en la siembra, entrega y comercialización de alimentos, de sus 128 hectáreas, 87 se encuentran actualmente en producción, mientras que el resto se somete a labores de limpieza y recuperación, tras más de una década afectadas por la infestación de marabú y otras malezas, comentó.

Durante la actual campaña de siembra de frío, se priorizan los cultivos varios, con énfasis en cinco hectáreas de plátano de la variedad FHIA-04, además de viandas, hortalizas, vegetales y granos; también se preparan cinco hectáreas de frijol destinadas al balance nacional para suplir el déficit en la canasta familiar normada, significó.

La cooperativa ha logrado estabilizar su fuerza laboral, que hoy suma 43 trabajadores, y fortalecer su salud financiera, refirió Milanés, y precisó que se cumple con la siembra y rotación de cultivos tanto en las áreas de los obreros vinculados como en las fincas de más de diez usufructuarios, donde la roturación se realiza con los tractores disponibles, mientras que otras labores se apoyan en la tracción animal.

De acuerdo con la directiva, el sentido de pertenencia y el compromiso colectivo han sido claves para alcanzar resultados visibles, y destacó el aporte disciplinado de los usufructuarios, algunos de los cuales cuentan con sistemas de riego que permiten un uso más eficiente de la tierra.

El impacto de la UBPC El Alambre no se limita a la producción de alimentos o a los ingresos de sus asociados, manifestó, su desempeño ha sido reconocido en múltiples espacios: fue sede del acto provincial por el Día del Trabajador Agropecuario y recibió la condición de UBPC destacada durante las celebraciones por el 26 de Julio y el aniversario del triunfo de la Revolución.

Milanés representará a los socios y obreros del municipio en el próximo Congreso de la CTC, hecho que llena de orgullo a sus compañeros, manifestó Yanier Labrada, jefe de producción de la unidad.

La diversificación ha sido esencial en este proceso de recuperación: policultivo, campos sellados, vinculación al área, cría de animales, colmenas, y hasta producción de carbón y leña con el marabú desbrozado; en este sentido, El Alambre avanza con metas claras para el año en curso, sostenida por el esfuerzo colectivo y el compromiso de sus protagonistas.