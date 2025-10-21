Premian a Cuba como Mejor Destino Cultural del Caribe

Cuba recibió por quinta ocasión consecutiva el premio de Mejor Destino Cultural del Caribe que otorgan los World Travel Awards, indicó un mensaje del Ministerio de Turismo (Mintur) de este país.

La nota del Mintur, publicada en la red social X, muestra el entusiasmo de los profesionales del sector en la isla por repetir dicho galardón. Los argumentos para el estímulo se apoyan en reconocer la rica herencia y la promoción del patrimonio cultural de la nación.

Los Premios Mundiales del Viaje (World Travel Awards) fueron fundados en 1993.

El certamen es realizado anualmente por un jurado de expertos en alojamientos y asociados, sobre todo del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo (World Travel and Tourism Council).

Dichos galardones se otorgan tanto a nivel mundial como en ocho escaños regionales internacionales, en una amplia gama de categorías que incluyen hoteles-alojamientos turísticos, atracciones y aerolíneas-transporte (son considerados como los Óscar de la industria del turismo.

Precisamente, dicha noticia aflora este 20 de octubre, Día de la Cultura Nacional Cubana, considerándose una efeméride que marca definitivamente el nacimiento de la nación y su identidad.

La fecha fue instituida en conmemoración de uno de los acontecimientos más relevantes que atesora la historia patria, la entonación por vez primera del Himno Nacional cubano, La Bayamesa.

Así le llamó el pueblo, y fue entonado cuando tropas mambisas (rebeldes contra el colonialismo español) al mando de Carlos Manuel de Céspedes liberaron a la oriental ciudad de Bayamo.

El bayamés Perucho Figueredo, montado a caballo escribe la letra del Himno de Bayamo, un abogado, autor de esos.

Tal acontecimiento sucede debido a la toma, por parte de las tropas mambísas de esa ciudad que prefirió ser quemada antes de entregada al enemigo, con el previo inicio de la guerra el 10 de octubre de 1868, para 10 días después aparecer el Himno Nacional.

Cuba sobresale en particular para los viajes de turismo de cultura, historia y tradiciones, con un amplio patrimonio, que los visitantes buscan conocer en profundidad.