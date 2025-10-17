Ejecutan rehabilitación de la Central Eléctrica Fuel-Oil Renté

Autor: Luis Alberto Portuondo

Santiago de Cuba.–Brigadas especializadas de varias empresas de la Unión Eléctrica, así como de otros sectores, realizan las labores de recuperación de la central Fuel-Oil Renté, cuya infraestructura fue afectada por un incendio de grandes proporciones ocurrido en horas de la madrugada del 21 de septiembre pasado.

«Se avanza en la recuperación estructural de la nave de motores, que fue la más afectada, en el desmonte de los equipos auxiliares dañados y en la recuperación de una batería integrada por cuatro motores», precisó a Granma el ingeniero Jorge de Prada Sánchez, director de la dependencia santiaguera de la Empresa de Mantenimiento a Grupos Electrógenos Fuel-Oil (Emgef).

Al mismo tiempo se desarrolla la contratación de servicios indispensables para rehabilitar esta Central, que tiene una capacidad instalada de 60 megawatts (MW) y que resulta decisiva a la hora del arranque de la cercana Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Maceo, «principalmente luego de una desconexión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN)», aseguró De Prada Sánchez.

En ese sentido, la Empresa de Grupos Electrógenos y Servicios Eléctricos, se encuentra en la fase conclusiva de la instalación y puesta en marcha de tres motores de 1,8 mw cada uno «en las centrales Santiago Este, con dos, y Héctor Pavón, lo que incrementará nuestra capacidad hasta cerca de 28 MW, y facilitará la creación de microsistemas que energicen a los servicios vitales, ante algún inesperado black out y posibilite el arranque de la CTE, que por el momento no puede contar con la central de la Emgef», añadió su director, William Ramos Tánger.