viernes 17 octubre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Ejecutan rehabilitación de la Central Eléctrica Fuel-Oil Renté

Picture of Granma
Granma
Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
«Se avanza en la recuperación estructural de la nave de motores, que fue la más afectada, en el desmonte de los equipos auxiliares dañados y en la recuperación de una batería integrada por cuatro motores»

Autor: Luis Alberto Portuondo 

Santiago de Cuba.–Brigadas especializadas de varias empresas de la Unión Eléctrica, así como de otros sectores, realizan las labores de recuperación de la central Fuel-Oil Renté, cuya infraestructura fue afectada por un incendio de grandes proporciones ocurrido en horas de la madrugada del 21 de septiembre pasado.

«Se avanza en la recuperación estructural de la nave de motores, que fue la más afectada, en el desmonte de los equipos auxiliares dañados y en la recuperación de una batería integrada por cuatro motores», precisó a Granma el ingeniero Jorge de Prada Sánchez, director de la dependencia santiaguera de la Empresa de Mantenimiento a Grupos Electrógenos Fuel-Oil (Emgef).

Al mismo tiempo se desarrolla la contratación de servicios indispensables para rehabilitar esta Central, que tiene una capacidad instalada de 60 megawatts (MW) y que resulta decisiva a la hora del arranque de la cercana Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Maceo, «principalmente luego de una desconexión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN)», aseguró De Prada Sánchez.

En ese sentido, la Empresa de Grupos Electrógenos y Servicios Eléctricos, se encuentra en la fase conclusiva de la instalación y puesta en marcha de tres motores de 1,8 mw cada uno «en las centrales Santiago Este, con dos, y Héctor Pavón, lo que incrementará nuestra capacidad hasta cerca de 28 MW, y facilitará la creación de microsistemas que energicen a los servicios vitales, ante algún inesperado black out y posibilite el arranque de la CTE, que por el momento no puede contar con la central de la Emgef», añadió su director, William Ramos Tánger.

Destacadas
Ejecutan rehabilitación de la Central Eléctrica Fuel-Oil Renté
La Crianza Respetuosa frente al Código de la Niñez, adolescencias y juventudes
Santiago510: Crónica de un Patrimonio Vivo 
El Programa de Gobierno traza el camino para lograr el desarrollo del país distorsiones y reimpulsar la economía
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios