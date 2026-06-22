Lamentan en Panamá deceso de Comandante cubano Ramiro Valdés

Diversas organizaciones sociales de Panamá lamentaron hoy el deceso del Comandante de la Revolución cubana Ramiro Valdés, al tiempo que resaltaron la vigencia de su legado.

En uno de los mensajes, el Frente Amplio en Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso) envió condolencias al Gobierno y pueblo de la isla por tan sensible pérdida.

Al referirse al legendario combatiente del Ejército Rebelde, Frenadeso subrayó que pasó a la inmortalidad alguien que sigue siendo guía en las luchas de los pueblos por la justicia, equidad social y la libre autodeterminación.

También integrantes de la misión estatal de Cuba en Panamá, de la Coordinadora Nacional de Solidaridad y la Asociación Martiana de Cubanos Residentes, entre otros, se sumaron a la jornada de luto tras el fallecimiento del Comandante de la Revolución.

La víspera, la dirección del Partido, el Estado y el Gobierno cubano comunicaron oficialmente la noticia y destacaron la brillante hoja de servicios del histórico dirigente revolucionario.

Ramiro Valdés fue una figura destacada en la historia de la mayor de las Antillas.Vinculado desde muy joven a las actividades revolucionarias, Valdés participó en hechos decisivos de la lucha insurreccional dirigida por el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro.

Participó en el asalto al Cuartel Moncada en 1953 y la expedición del yate Granma en 1956.Asimismo, alcanzó el grado de Comandante del Ejército Rebelde en la Sierra Maestra.

Luego del triunfo del 1 de enero de 1959, asumió responsabilidades al más alto nivel militar, político y gubernamental de gran relevancia para la vida del país.