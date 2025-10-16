Recibe Díaz-Canel a Presidenta del Partido de Belarús Bélaya Rus

Por René Tamayo León

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió en la tarde de este miércoles a la señora Olga Nikolaevna Chemodanova, presidenta del Partido de Belarús Bélaya Rus, muestra —señaló el mandatario— de las excelentes relaciones bilaterales e interpartidistas.

Tras participar en la jornada vespertina del Tercer Encuentro Internacional de Publicaciones Teóricas de Partidos y Movimientos de Izquierda, en la Universidad del Partido Comunista de Cuba Ñico López, ambos líderes partidistas repasaron los vínculos de sus organizaciones y países.

Díaz-Canel subrayó la contribución de estos intercambios a los vínculos entre Cuba y Belarús, a sus relaciones históricas y para que todos los proyectos bilaterales se desarrollen.

El Presidente cubano rememoró su estancia en Minsk en julio pasado a propósito de la X Cumbre de la Unión Euroasiática y su encuentro con «su amigo, hermano», Alexander Lukashenko.

Él, enfatizó, «a pesar de tener la visita de varios mandatarios, dedicó un tiempo importante para atender a la delegación cubana, sostuvimos conversaciones que fueron muy fructíferas y durante su discurso en la Cumbre tuvo palabras de elogio hacia nuestro país».

El presidente Lukashenko tiene una enorme sensibilidad hacia la situación de Cuba y decisión y voluntad por apoyar a Cuba, señaló Díaz-Canel al referirse al Jefe de Estado bielorruso, a quien envió saludos.

El mandatario cubano subrayó como, en el marco de la visita de Olga Nikolaevna Chemodanova, el Partido Bélaya Rus y el Partido Comunista de Cuba concretarán acuerdos de colaboración, tomando en cuenta, también, que el modelo de desarrollo del país europeo es referencia para el modelo económico y social cubano.

Chemodanova subrayó el respeto que marca las relaciones entre ambos partidos y países, a la vez ratificó las estrechas relaciones de amistad entre ambos partidos, gobiernos y pueblos, y entre los presidentes Lukashenko y Díaz-Canel.

Y sin dudas, afirmó, «las relaciones entre nuestros partidos van a contribuir a las relaciones entre nuestros países».

No existen distancias geográficas ni bloqueos, que impidan nuestras relaciones, subrayó.