jueves 16 octubre 2025
Recibe Díaz-Canel a Presidenta del Partido de Belarús Bélaya Rus

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, conversó con la señora Olga Nikolaevna Chemodanova, presidenta del Partido Bélaya Rus. Envía saludos al presidente Alexander Lukashenko.

Por René Tamayo León

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió en la tarde de este miércoles a la señora Olga Nikolaevna Chemodanova, presidenta del Partido de Belarús Bélaya Rus, muestra —señaló el mandatario— de las excelentes relaciones bilaterales e interpartidistas.

Tras participar en la jornada vespertina del Tercer Encuentro Internacional de Publicaciones Teóricas de Partidos y Movimientos de Izquierda, en la Universidad del Partido Comunista de Cuba Ñico López, ambos líderes partidistas repasaron los vínculos de sus organizaciones y países.

Díaz-Canel subrayó la contribución de estos intercambios a los vínculos entre Cuba y Belarús, a sus relaciones históricas y para que todos los proyectos bilaterales se desarrollen.

El Presidente cubano rememoró su estancia en Minsk en julio pasado a propósito de la X Cumbre de la Unión Euroasiática y su encuentro con «su amigo, hermano», Alexander Lukashenko.

Él, enfatizó, «a pesar de tener la visita de varios mandatarios, dedicó un tiempo importante para atender a la delegación cubana, sostuvimos conversaciones que fueron muy fructíferas y durante su discurso en la Cumbre tuvo palabras de elogio hacia nuestro país». 

El presidente Lukashenko tiene una enorme sensibilidad hacia la situación de Cuba y decisión y voluntad por apoyar a Cuba, señaló Díaz-Canel al referirse al Jefe de Estado bielorruso, a quien envió saludos.

El mandatario cubano subrayó como, en el marco de la visita de Olga Nikolaevna Chemodanova, el Partido Bélaya Rus y el Partido Comunista de Cuba concretarán acuerdos de colaboración, tomando en cuenta, también, que el modelo de desarrollo del país europeo es referencia para el modelo económico y social cubano.

Chemodanova subrayó el respeto que marca las relaciones entre ambos partidos y países, a la vez ratificó las estrechas relaciones de amistad entre ambos partidos, gobiernos y pueblos, y entre los presidentes Lukashenko y Díaz-Canel.

Y sin dudas, afirmó, «las relaciones entre nuestros partidos van a contribuir a las relaciones entre nuestros países».

No existen distancias geográficas ni bloqueos, que impidan nuestras relaciones, subrayó.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
