lunes 20 octubre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Con nuevas perspectivas concluyó Festival Granma-Rebelde

Picture of ACN
ACN

La Habana.— El I Festival Granma Rebelde concluyó este domingo en la capitalina Estación de Línea y 18, en un acto que rindió homenaje por el aniversario 60 de los periódicos Granma y Juventud Rebelde, fundados por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

   Yuniel Labacena Romero, director de Juventud Rebelde, leyó la relatoría del evento y resaltó el legado periodístico de Fidel Castro, a quien se dedicó el espacio, recordándolo como un maestro del oficio.

   Subrayó que la verdadera magnitud del festival no solo se mide en cifras de participación, sino en la calidad de la interacción popular, al combinar actividades políticas, culturales y feriales, todas gratuitas y en un espacio accesible, lo que facilitó que el pueblo fuera el auténtico protagonista y no solo un espectador.

   La presencia de más de 15 agrupaciones artísticas, la creación colectiva de murales y la diversidad de medios participantes, con espacios de expoventa e interacción popular, confirmaron que el Festival Granma Rebelde logró su objetivo: crear una confluencia donde encontraron expresión y resonancia el proyecto de construcción socialista de la Revolución cubana, en amplia interacción entre la prensa y el pueblo, afirmó el directivo.

   Durante la cita se exhibió un material audiovisual que recoge el momento histórico en que Fidel Castro anunció la creación del periódico Juventud Rebelde, durante la conmemoración del quinto aniversario de la integración del movimiento juvenil y la inauguración de los primeros juegos deportivos nacionales.

   En el acto de clausura se enfatizó que en los genes del diario de la juventud cubana siempre ha estado el ejercicio de un periodismo comprometido con la verdad, mientras que su colectivo ha funcionado como un taller constante de pensamiento, lo que convierte al medio en un multiplicador de esencias revolucionarias.

    Le fue entregado también al periódico de la juventud cubana un reconocimiento por adaptarse, a través de la evolución comunicativa, a las necesidades actuales de las nuevas generaciones. 

   El Festival Internacional Granma Rebelde sesionó durante varios días con un programa que incluyó debates sobre el quehacer periodístico, exposiciones y presentaciones culturales, como tributo al cumpleaños 60 de ambos órganos de prensa.

Destacadas
Con nuevas perspectivas concluyó Festival Granma-Rebelde
La Lucha por la Libertad: La Victoria de Santa Clara en 1876
Autoridades santiagueras sostienen intercambio con trabajadores y directivos del sector del transporte
Exhibe Centro de cría de reinas Granjita Siboney resultados en el proceso de producción (+Video)
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios