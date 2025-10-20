El museo El Cañón recibirá acciones constructivas (+Fotos)

Fotos autora

El Museo El Cañón, ubicado a unos 12 km de San Luis, atesora armas, objetos personales de combatientes, y otras piezas relacionadas con la lucha revolucionaria contra la dictadura de Fulgencio Batista en Santiago de Cuba.

Inaugurado el 30 de noviembre de 1979, el Museo se encuentra en ubicado en la carretera del Puerto de Boniato, en un ambiente ciento por ciento campestre.

Hasta allí llegaron las autoridades políticas y de gobierno de San Luis para evaluar un grupo de acciones como parte de la rehabilitación que se hará al lugar por parte de una brigada de la Empresa Agroindustrial del territorio.

La finca San Isidro, (hoy museo El Cañón), fue escogida por Frank País García como escondite de armas y centro de entrenamiento para los combatientes que participarían en el levantamiento insurreccional del 30 de noviembre de 1956 en apoyo al desembarco de la expedición del Yate Granma. Posteriormente fue utilizado como punto de enlace para enviar armas a las tropas rebeldes en la Sierra Maestra.

Rescatar una institución Patrimonio Cultural inmaterial de la nación, es el propósito de la rehabilitación al museo El Cañón.