lunes 20 octubre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

El museo El Cañón recibirá acciones constructivas (+Fotos)

Picture of Grisell Pupo Montes de Oca
Grisell Pupo Montes de Oca
Periodista

Fotos autora

El Museo El Cañón, ubicado a unos 12 km de San Luis,  atesora armas, objetos personales de combatientes, y otras piezas relacionadas con la lucha revolucionaria contra la dictadura de Fulgencio Batista en Santiago de Cuba.

Inaugurado el 30 de noviembre de 1979, el Museo se encuentra en ubicado en la carretera del Puerto de Boniato, en un ambiente ciento por ciento campestre.

Hasta allí llegaron las autoridades políticas y de gobierno de San Luis para evaluar un grupo de acciones como parte de la rehabilitación que se hará al lugar por parte de una brigada de la Empresa Agroindustrial del territorio. 

La finca San Isidro, (hoy museo El Cañón), fue escogida por Frank País García como escondite de armas y centro de entrenamiento para los combatientes que participarían en el levantamiento insurreccional del 30 de noviembre de 1956 en apoyo al desembarco de la expedición del Yate Granma. Posteriormente fue utilizado como punto de enlace para enviar armas a las tropas rebeldes en la Sierra Maestra.

Rescatar una institución Patrimonio Cultural inmaterial de la nación, es el propósito de la rehabilitación al museo El Cañón.

Destacadas
El museo El Cañón recibirá acciones constructivas (+Fotos)
La Lucha por la Libertad: La Victoria de Santa Clara en 1876
Autoridades santiagueras sostienen intercambio con trabajadores y directivos del sector del transporte
Exhibe Centro de cría de reinas Granjita Siboney resultados en el proceso de producción (+Video)
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios