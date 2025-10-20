Cuba es referente de resistencia, afirman en Uruguay

Montevideo, 20 oct.— La Revolución cubana es referente para el movimiento obrero uruguayo de lucha y resistencia por la liberación nacional y social, afirmó el presidente de la central sindical unitaria, PIT-CNT, Marcelo Abdala.

Abdala conversó con Prensa Latina y envió un mensaje al pueblo cubano que, dijo, precisa de la solidaridad internacional.

Subrayó que esa es una tarea permanente del PIT-CNT, que en estos momentos impulsa una campaña aquí de recaudación de insumos médicos y alimentos para la mayor de las Antillas.

Repudió el cerco económico, financiero, comercial y más, que el gobierno de Estados Unidos impone contra el país caribeño.

Cuba es un ejemplo en el continente de inclusión social, en la educación, salud, cultura y otros rubros de la vida que en otras latitudes resultan mercancía, dijo.

Alertó que el férreo bloqueo estadounidense, reforzado bajo la administración del presidente Donald Trump, busca resquebrajar las conquistas sociales alcanzadas por Cuba y provocar sufrimientos a su población.

Es una política criminal e inhumana, sentenció.

El PIT-CNT es promotor, entre otras iniciativas, del envío de brigadas solidarias con Cuba, integradas por trabajadores, jubilados y jóvenes, cuyas maletas llevan medicinas y alimento para la isla sitiada.