Cazadores avanza al segundo puesto de la 64 SNB

Venció 6x1 al líder Matanzas e igualó con Santiago de Cuba en la tabla de posiciones

La Habana.— Cazadores de Artemisa venció 6×1 al líder Cocodrilos de Matanzas y aprovechó la suspensión del juego de Avispas de Santiago de Cuba para igualarle en el segundo puesto de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

De visita en el Estadio Victoria de Girón, la tropa del mentor Yulieski González demostró sus atributos como líder del pitcheo colectivo.

Su abridor y vencedor Alejandro David Hernández tiró cinco actos con apenas un jit y una carrera limpia permitida. Segundo rescate de Israel Sánchez.

Al bate sumó 21 imparables, 14 de ellos contra el zurdo internacional Yoennis Yera, en 4.2 entradas.

En jornada de reincorporación de su crack Dayán García, los vencedores dejaron a 14 corrredores en bases. José Antonio Jiménez conectó de 5-3 con un jonrón solitario.

Además, Holguín superó 4×2 al monarca exponente Las Tunas, como anfitrión en el parque Calixto García, y firmó su cuarta sonrisa consecutiva. Tercera de Wilson Paredes y rescate tres de José Antonio Sánchez. Dos remolques per cápita de Yulian Concepción y Edward Magaña.

Gallos de Sancti Spíritus, bajo el mando de su nuevo mentor Luisvany Meneses, se impuso 12×8 a Leones de Industriales como visitante en el Coloso del Cerro.

Fabricó racimos decisivos de cuatro carreras en el sexto y séptimo innings. Destacó su cuarto bate Daniel Fernández, de 5-3 con cuatro impulsadas. Segunda sonrisa del zurdo Alex Guerra.

En otro resultado, Mayabeque derrotó 8×0 a Isla de la Juventud con pitcheo completo de Albert Valladares, quien apenas soportó tres jits y propinó cinco ponches.

Además, Guantánamo dejó al campo 5×4 a Ciego de Ávila y Cienfuegos superó 2×1 a Pinar del Río.

Quedó suspendido el enfrentamiento Camagüey-Santiago de Cuba, y fue sellado el Granma-Villa Clara.

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
