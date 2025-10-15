Alertan sobre peligro de municiones sin explotar en Gaza

Ramala, 15 oct.— Las municiones sin explotar israelíes representan una enorme amenaza para los más de dos millones de palestinos que viven en la Franja de Gaza, alertó la ONG Handicap internacional.

Los riesgos son grandes, advirtió en un comunicado Anne-Claire Yaeesh, directora del grupo para los territorios palestinos, tras recordar que decenas de miles de toneladas de explosivos fueron lanzados durante los últimos dos años contra el area.

El enclave costero es un terreno muy complejo debido a su espacio limitado y a las zonas densamente pobladas, subrayó.

Las capas de escombros y los niveles de acumulación también son muy grandes, señaló Handicap internacional, una organización no gubernamental especializada en la remoción de minas y la asistencia a víctimas de esas armas.

Por su parte, la organización no gubernamental HALO Trust, que tiene el mismo objetivo, pidió fondos internacionales para sufragar el envío a Gaza de especialistas en la remoción de bombas, un proceso que podría durar en su fase inicial cinco años.

Los equipos de HALO comenzaron a trabajar en el enclave a principios de 2025, pero necesitan ampliar rápidamente sus operaciones, señaló en un comunicado.

A principios de este año, el Servicio de las Naciones Unidas de Acción contra las Minas estimó que del cinco al 10 por ciento de las bombas lanzadas por Israel contra la Franja no detonaron.

Este mes, la Oficina de Prensa del gobierno en el territorio reveló que ese país arrojó más de 200 mil toneladas de explosivos durante los dos años de conflicto.