miércoles 15 octubre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Quince días ya de cierre de Gobierno de EEUU

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

Washington, 15 oct.— Los ciudadanos de Estados Unidos son más propensos a culpar a los republicanos que a los demócratas del Congreso por el impasse legislativo que llevó al cierre del gobierno federal hace hoy 15 días.

Una nueva encuesta de YouGov/The Economist muestra que, aunque el presidente Donald Trump y los republicanos cargan las mayores culpas, la brecha comienza a reducirse, pues solo seis puntos separan a los dos partidos en el sondeo de esta semana.

Según los resultados, el 39 por ciento de los entrevistados achaca la responsabilidad a Trump y a los republicanos en el Congreso por el cierre, mientras que el 33 por ciento responsabiliza a los demócratas.

Siete días atrás, 11 puntos separaban a uno y otro bando, pues el 41 por ciento de los entrevistados señaló a Trump y al Partido Republicano en el Congreso, y el 30 por ciento los del Partido Demócrata.

La presión sobre el Partido Republicano ha aumentado ligeramente esta semana, ya que la representante Marjorie Taylor Greene (republicana por Georgia) criticó públicamente a los líderes del partido y su incapacidad para encontrar una solución al inminente aumento de las primas de la atención médica, reseñan medios locales.

Lo cierto es que hasta ahora ni republicanos ni demócratas han dado su brazo a torcer en el Congreso y la cuenta sigue aumentando los días en que el Gobierno de Estados Unidos se mantiene sin fondos.

Un shutdown ocurre cuando el Congreso no logra aprobar los 12 proyectos de leyes de apropiaciones que financian las agencias federales para el nuevo año fiscal (que comenzó el 1 de octubre), o cuando no se promulga una resolución temporal que prorroga el financiamiento.

Las agencias cierran o reducen sus operaciones no esenciales cuando no hay dinero, aunque los servicios considerados “esenciales” se mantienen sin una retribución inmediata para sus trabajadores.

Destacadas
Quince días ya de cierre de Gobierno de EEUU
Más de 24 millones de USD recaudados por ETECSA en 46 días, informa el Primer Ministro
Fidel tenía razón sobre el cinismo, las mentiras, las armas y la paradoja de la paz a bombazos de EE.UU.
La Crianza Respetuosa frente al Código de la Niñez, adolescencias y juventudes
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios