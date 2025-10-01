miércoles 01 octubre 2025
Acogerá La Habana Cibersociedad 2025

La capital cubana acogerá del 6 al 9 de octubre el IV Congreso Internacional Cibersociedad 2025, organizado por la Unión de Informáticos de Cuba (UIC), precisó la página web de la institución.  

La cita tendrá como sede principal el Hotel Nacional y abrirá oficialmente el lunes 6 de octubre con una sesión inaugural en la que intervendrán Omar Correa Madrigal, presidente de la UIC, y Tatiana Delgado Fernández, vicepresidenta de la organización, y presidenta del Programa Científico.  

Entre las conferencias magistrales figuran la de Ailyn Febles Estrada, viceministra de Comunicaciones, sobre liderazgo digital con impacto sostenible, y la del Ayuntamiento de Valencia, España, acerca de la transformación digital y verde en esa ciudad.  

Las sesiones científicas abordarán temas como gobernanza de la inteligencia artificial, ciudades inteligentes, ciberseguridad, competencias digitales y soberanía tecnológica, según informaron los organizadores.  

El programa incluye paneles sobre la inteligencia artificial que necesita Cuba, experiencias en patrimonio digital, gemelos digitales urbanos y los retos de la ciberseguridad en la transformación digital.  

También se celebrará un taller dedicado a la Industria 4.0, un espacio para las micro, pequeñas y medianas empresas tecnológicas, y un congreso paralelo sobre la suite LibreOffice y el software libre.  

El foro contará con la participación de representantes de organismos internacionales como la Unesco, así como delegaciones de Rusia, Brasil, España, Guinea Ecuatorial, Francia, México, Austria y Vietnam.  

Además, se organizará una feria expositiva donde empresas, instituciones y mipymes tecnológicas presentarán proyectos y soluciones orientadas a la digitalización.  

Cibersociedad 2025 se consolida como un espacio de intercambio para investigadores, empresarios, decisores gubernamentales y comunidades tecnológicas, con el propósito de impulsar la innovación digital en beneficio del desarrollo sostenible de Cuba y de la región.  

