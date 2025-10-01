China celebra Día Nacional enfocada en profundizar modernización

Beijing, 1 oct.— El gigante asiático celebra hoy su Día Nacional y el aniversario 76 de la fundación de la República Popular China enfocado en profundizar la modernización y ampliar la apertura.

El presidente Xi Jinping afirmó que el país avanzará con unidad y esfuerzo en este propósito, al intervenir en una recepción con motivo de la efeméride en el Gran Palacio del Pueblo.

Xi subrayó que lograr el rejuvenecimiento nacional constituye una gran empresa sin precedentes.

Señaló que el Partido Comunista de China (PCCh) condujo al pueblo durante 76 años con independencia y lucha constante, alcanzando resultados históricos.

Recordó que recientemente se conmemoró el 80 aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia contra la Agresión Japonesa y la Segunda Guerra Mundial, lo que fortaleció el espíritu nacional y la unidad.

Asimismo, expresó que en 2025 se celebrará el cuarto pleno del XX Comité Central del PCCh, que definirá las orientaciones XV Plan Quinquenal (2026-2030)

De acuerdo con el mandatario, China continuará aplicando el principio de “un país, dos sistemas” en Hong Kong y Macao, además de promover la cooperación a través del estrecho de Taiwán y oponerse al separatismo.

Indicó que el país seguirá con el impulso delas iniciativas para el Desarrollo Global, Seguridad Global, Civilización Global y Gobernanza Global, con el objetivo de construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad.

Unos 800 participantes estuvieron en la recepción, entre dirigentes del Partido, el Estado y las Fuerzas Armadas, representantes de sectores sociales, delegaciones de Hong Kong, Macao y Taiwán, así como diplomáticos extranjeros acreditados en China.

Hoy también comenzó el feriado por el Día Nacional y la Fiesta del Medio Otoño conocido como la semana dorada.

Durante los próximos ocho días se prevé el mayor flujo ferroviario del periodo con 23 millones de pasajeros y dos mil 106 trenes adicionales, principalmente en las regiones Beijing-Tianjin-Hebei, el delta del río Yangtsé y Chengdu-Chongqing.