Santiago de Cuba líder de jonrones en la Serie actual

Picture of Brita García Alberteris
Brita García Alberteris

La 64 Serie Nacional de Béisbol llega a la cuarta subserie y las Avispas se enfrentan a Villa Clara. Se especula la formación de una tercera Aplanadora, pero, cuarenta jonrones en 17 salidas da trigo a la leyenda.

En 17 partidos efectuados las Avispas conectan 40 jonrones, una astronómica cifra que nos hace pensar que el récord de 87 implantado por los Vegueros para una campaña de 75 juegos peligra notablemente. 

Los más destacados madero en mano son el capitán Yoelkis Guibert y el primera base Yoel Yanqui con 8 y 7 respectivamente. Le siguen el jovencito Raidel Sánchez con 6 y Francisco Martínez con 5.

Se especula mucho sobre la calidad de los lanzadores rivales y sobre lo logrado en la preparación física de los indómitos. Lo cierto es que la alineación ha variado y siempre se muestra difícil para el contrario encontrar la zona dominante.

Según refleja el sitio digital La Hornilla actualmente las avispas llevan 7 desafíos consecutivos conectando 3+ HR, un récord roto porque anterior lo poseían varias novenas y era solo de cuatro encuentros.

Por su parte el aficionado a las estadísticas Rodolfo Álvarez plantea que solo 8 bateadores han logrado conectar al menos 1 HR ante los tres rivales enfrentados, y no es casual que 5 de ellos vistan la franela rojinegra de los líderes del torneo.

Lo cierto es que quedan 58 apariciones en el calendario con mucha historia por contar de las Avispas en la 64 Serie Nacional de Béisbol.

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
