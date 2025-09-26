viernes 26 septiembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

En San Luis reparan vial hacia el poblado de Chile

Picture of Grisell Pupo Montes de Oca
Grisell Pupo Montes de Oca
Periodista

Un antiguo planteamiento de los pobladores del Consejo Popular  Chile en San Luis, se materializa por estos días. El mejoramiento del vial que da acceso a dicho poblado ubicado a unos  km de la cabecera municipal.

La voluntad y el compromiso de las autoridades locales y Provinciales hacen posible la tarea que ejecuta  la Empresa Constructora de Obras especiales y mantenimiento vial de San Luis.

Según su director,  Ariel Leyva Clejer, se mejorarán en un primer momento los tramos más afectados y en la medida en que se disponga del recurso seguirán trabajando hasta llegar a Chile.

Se trata de un relleno con mejoramiento de excelente nivel de compactación,  proveniente de una cantera del área de Rio Grande de San Luis.

El propósito inicial es dejar conformado un  terraplén que permita el traslado de personas y recursos. Hoy prácticamente es inaccesible por esa zona llegar al destino. En las áreas donde se trabaja se agradece la ayuda de los vecinos.

Destacadas
En San Luis reparan vial hacia el poblado de Chile
La cooperación entre las industrias biofarmacéuticas de Belarús y Cuba puede ser un ejemplo para el mundo
Avanza semana de recuperación de Campaña Antipoliomielítica
Liga de Naciones de Voleibol: Cuba desafía hoy a Serbia
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios