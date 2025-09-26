En San Luis reparan vial hacia el poblado de Chile

Un antiguo planteamiento de los pobladores del Consejo Popular Chile en San Luis, se materializa por estos días. El mejoramiento del vial que da acceso a dicho poblado ubicado a unos km de la cabecera municipal.

La voluntad y el compromiso de las autoridades locales y Provinciales hacen posible la tarea que ejecuta la Empresa Constructora de Obras especiales y mantenimiento vial de San Luis.

Según su director, Ariel Leyva Clejer, se mejorarán en un primer momento los tramos más afectados y en la medida en que se disponga del recurso seguirán trabajando hasta llegar a Chile.

Se trata de un relleno con mejoramiento de excelente nivel de compactación, proveniente de una cantera del área de Rio Grande de San Luis.

El propósito inicial es dejar conformado un terraplén que permita el traslado de personas y recursos. Hoy prácticamente es inaccesible por esa zona llegar al destino. En las áreas donde se trabaja se agradece la ayuda de los vecinos.