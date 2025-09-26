viernes 26 septiembre 2025
Realizan estudiantes de la Universidad de Oriente actividad de impacto en la comunidad de Marialina (+Fotos)

Picture of Yamaili Almenarez González
Yamaili Almenarez González

La Escuela Primaria Gilfredo Rondón Suárez fue escenario de una actividad comunitaria que realizaron estudiantes de las Facultades de Humanidades, Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Oriente.

El intercambio con los pioneros de la institución forma parte de las tareas de impacto convocadas por la Federación Estudiantil Universitaria y es un espacio que lleva el saber universitario a las comunidades.

Iniciativas como estas son muestras del papel de la academia en el impulso de actividades en favor del desarrollo social y del interés de sus miembros de sumarse para irradiar transformación, ser útiles, compartir y colaborar en lo que sea necesario.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
