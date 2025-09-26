Realizan estudiantes de la Universidad de Oriente actividad de impacto en la comunidad de Marialina (+Fotos)

La Escuela Primaria Gilfredo Rondón Suárez fue escenario de una actividad comunitaria que realizaron estudiantes de las Facultades de Humanidades, Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Oriente.

El intercambio con los pioneros de la institución forma parte de las tareas de impacto convocadas por la Federación Estudiantil Universitaria y es un espacio que lleva el saber universitario a las comunidades.

Iniciativas como estas son muestras del papel de la academia en el impulso de actividades en favor del desarrollo social y del interés de sus miembros de sumarse para irradiar transformación, ser útiles, compartir y colaborar en lo que sea necesario.