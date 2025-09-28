Santiago de Cuba: el sector salud se prepara ante la amenaza de intensas lluvias

Frente al deterioro de las condiciones climáticas previsto para los próximos días en la región oriental, el sistema de Salud Pública en Santiago de Cuba ha desplegado un plan de acciones con el fin de proteger a la población y asegurar el funcionamiento continuo de sus servicios.

Los reportes del Instituto de Meteorología advierten sobre el aumento de la nubosidad y la ocurrencia de chubascos acompañados de tormentas eléctricas, especialmente en horas vespertinas y nocturnas. Estas lluvias podrían causar afectaciones en comunidades con infraestructura vulnerable.

En respuesta, las autoridades sanitarias provinciales han reforzado la supervisión técnica en hospitales, policlínicos y consultorios, al tiempo que aseguran la disponibilidad de medicamentos e insumos esenciales. Parte del plan incluye el resguardo de equipos médicos sensibles y el traslado anticipado de pacientes con necesidades críticas, como los sometidos a hemodiálisis, embarazadas y menores de edad, hacia instalaciones más seguras.

Los servicios básicos —como energía eléctrica de respaldo, suministro de oxígeno y calderas— se encuentran activos para garantizar la operatividad de las instituciones médicas aun en caso de cortes de energía o condiciones adversas.

Por otra parte, se intensifican las labores de prevención en el ámbito epidemiológico e higiénico, con énfasis en la vigilancia de la calidad del agua, la manipulación segura de alimentos y el control de focos que pudieran dar lugar a enfermedades asociadas a fenómenos climatológicos.

Todo el personal sanitario ha sido movilizado en sus respectivos centros para responder de forma rápida ante cualquier contingencia. Desde la dirección provincial de Salud se reitera el llamado a la ciudadanía a mantenerse atenta a la información oficial y a seguir las orientaciones de protección emitidas por las autoridades.

Una vez más, el sistema de Salud en Santiago de Cuba demuestra su capacidad de respuesta y su compromiso con la vida y el bienestar de la población, como lo ha hecho en cada situación de riesgo.