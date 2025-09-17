Rendirán homenaje póstumo a ex viceprimer ministro de Cuba

La Habana, 17 sep.— Las autoridades y pueblo de Cuba rendirán hoy homenaje póstumo a Ricardo Cabrisas, quién falleció la víspera y oficiaba como vice primer ministro del país, según un anuncio oficial divulgado en medios informativos locales.

De acuerdo con la nota, la tarde del martes, en esta capital, murió «el compañero Ricardo Cabrisas Ruiz, vice primer ministro de la República de Cuba, con una destacada trayectoria al servicio de la Revolución».

Cabrisas, que nació el 21 de enero de 1937 en La Habana, se graduó como Bachiller en Ciencias de la Escuela de Comercio Exterior y también realizó estudios en Ciencias Políticas, agrega el texto.

Añade, además, que «participó en las actividades revolucionarias organizadas contra la tiranía de Batista por el movimiento estudiantil en el Instituto de Segunda Enseñanza de Ciego de Ávila».

También, apunta, intervino en movilizaciones de la Federación Estudiantil Universitaria y el Directorio Revolucionario 13 de Marzo, en la Universidad de La Habana, cuando cursaba la carrera de medicina.

En 1959 ingresó en la Marina de Guerra Revolucionaria y luego prestó sus servicios en el Ministerio del Interior, indica.

A partir de 1961, destaca, se incorporó al trabajo del Ministerio de Comercio Exterior; fue consejero Comercial en Uruguay, Chile y Canadá; y delegado Observador de Cuba ante la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio.

Asimismo, recuerda que fue «director de Política Comercial con América Latina; vicecomisionado general de Cuba ante la EXPO´67; embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante el Gobierno de Japón, viceministro y titular del Comercio Exterior desde 1980 hasta el año 2000».

Por su probada capacidad, subraya, fue nombrado ministro de Gobierno y ocho años después designado vicepresidente del Consejo de Ministros; simultáneamente con esta responsabilidad se desempeñó como ministro de Economía y Planificación y titular de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.

Asegura, del mismo modo, que «gozó de la confianza plena del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y del General de Ejército Raúl Castro Ruz, y de la Dirección del Partido, el Estado y el Gobierno».

«Resultó galardonado con múltiples reconocimientos nacionales y extranjeros, entre ellos resaltan el título honorífico de Héroe del Trabajo de la República de Cuba y el Gran Cordón de la Orden del Sol Naciente», señala.

«Fue miembro del Comité Central del Partido y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular», resalta, y afirma que «la Revolución pierde a un cuadro cuya fidelidad, conocimientos y capacidad lo hicieron merecedor del respeto y confianza para encomendarle altas responsabilidades».

El homenaje póstumo se le rendirá a partir de las 09:00, hora local, en la sede del Consejo de Ministros, lugar donde se consagró al trabajo gran parte de su vida, especifica la nota oficial.