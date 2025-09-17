Cocodrilos en modo intocable en 64 SNB

La Habana.— Cocodrilos de Matanzas continuó su sólido paso, pues venció 11×4 a Huracanes de Mayabeque y firmó el noveno triunfo consecutivo, para conservar la cima de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

En el inicio de las terceras subseries particulares, de visita en el Estadio Nelson Fernández, los saurios del mentor Armando Ferrer contaron con su slugger Yurisbel Gracial, quien conectó de 4-3, con jonrón y cinco impulsadas, para apuntalar el segundo éxito de Pedro Mesa. Ahora tienen balance de 10-1.

Pero sus tres cercanos perseguidores, Avispas de Santiago de Cuba, el monarca exponente Leñadores de Las Tunas y los «desaforados» Cachorros de Holguín, todos con cota de 9-2, no le quieren perder el rastro y solventaron victorias, igualmente en rol de visitantes.

Las Avispas indómitas apabullaron 16×7 a los Indios de Guantánamo en el parque Nguyen Van Troi. El veterano Edilse Silva conectó jonrón por los santiagueros, y por los anfitriones lo imitaron Robert Luis Delgado y Biorgelvis Roque.

Leñadores superó 4×3 a Alazanes de Granma en el Estadio Mártires de Barbados, gracias a sencillo de Héctor Castillo que impulsó la carrera de la victoria.

Séptima consecutiva del cuadro tunero, con efectivo relevo de Keniel Ferraz y tapón de Alberto Pablo Civil. Cuadrangular de Alexquemer Sánchez. Por los granmenses, Alfredo Despaigne conectó su cuarto jonrón del torneo.

Y los Cachorros nororientales superaron 10×2 a los Leopardos de Villa Clara para alcanzar su sexto triunfo al hilo, apoyados en cuatro jonrones: Yasiel González, Lázaro Cedeño, Nelson Batista y Edward Magaña.

En otros resultados, Cienfuegos derrotó 9×2 a Sancti Spíritus y Camagüey noqueó 12×0 a Ciego de Ávila

El cotejo Pinar del Río-Artemisa fue sellado por oscuridad. El Industriales-Isla de la Juventud se suspendió por lo mal que quedó el terreno de Nueva Gerona a causa de la lluvia.