Obreros de entidad productiva sanluisera trabajan para consolidar Polo Productivo

Por Yaniuska Pérez Verdecia

San Luis, Santiago de Cuba, 1 sep.— Así transcurren los días en la Unidad Básica de Producción Cooperativa Luis Manuel Cabrera Bueno de #SanLuis. Se trabaja y fuerte, en difíciles condiciones para consolidar el polo productivo El Sopapo que suma más de 100 hectáreas.

45 hombres y mujeres entre Usufructuarios y vinculados aseguran el cumplimiento de los planes de siembra de primavera y la preparación para la campaña de siembra de frío que inicia en septiembre. Al cierre del periodo se muestran cumplimientos en todas los renglones productivos, y la entrega de leche a las bodegas se hace sin dificultad.

Amén de la sequía que ha sido intensa en la zona de logra tener Más de 35 hectáreas de plátano burro, 5 de arroz, y otras de maíz, yuca, boniato, calabaza, frijol, hortalizas, vegetales ya están sembradas y otras en proceso, dijo Juan Carlos Santana Perez presidente de la Ubpc.

Ya se preparan las áreas para completar 45 hectáreas de plátano burro y es bueno el movimiento para incrementar tambien las especies en el módulo pecuario, aunque ahí se requiere apoyo para mejorar las condiciones de un pequeño estanque que da agua a las reses con que contamos, destacó el presidente.

Crece la masa ovina caprino, porcino y las aves y pretenden comenzar nuevamente la crianza de conejos, afectada está última por las enfermedades, acotó.

Hoy en la Ubpc Luis Manuel Cabrera Bueno se crecen ante las dificultades y se aprestan a cumplir sus planes pactados, para garantizar el autoabastecimiento de la unidad, sus socios, familiares y el cumplimiento de los planes de entrega al estado.