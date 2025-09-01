Declaración de la Unión de Jóvenes Comunistas en solidaridad con la Revolución Bolivariana

Los jóvenes cubanos ratificamos nuestra invariable solidaridad con el pueblo de Bolívar y Chávez, un pueblo que no se rinde ni claudica ante las amenazas del imperialismo yanqui.



Todo nuestro reconocimiento y apoyo a los jóvenes que se alistan en las milicias bolivarianas para la preservación de la paz y defensa de su patria. La defensa colectiva de la nación, la Unión Cívico-Militar y la amplia y contundente movilización de su juventud, ratifican la determinación del pueblo venezolano para defender su Patria, cueste lo que cueste.



Las falacias del Gobierno de Estados Unidos contra Venezuela son absurdas, y nunca podrán disminuir la capacidad de lucha y victoria del bravo pueblo venezolano.



La presencia de fuerzas militares de Estados Unidos en el mar Caribe es una afrenta a toda la región, atenta contra la soberanía y la autodeterminación de nuestras naciones, e irrespeta el sólido consenso de todos los países del continente de declarar a América Latina y el Caribe como Zona de Paz.



Pretende el Gobierno de Estados Unidos hacer realidad sus sueños de anexarse nuestras tierras. Persisten en imponer su Doctrina Monroe. Deberían esforzarse por entender y aceptar la realidad repetida en las luchas de liberación de nuestros pueblos: No existe ni la más mínima posibilidad. Ni en Venezuela, ni en Cuba estaremos dispuestos jamás a renunciar a nuestra soberanía y autodeterminación. De rodillas, nunca.



Los jóvenes cubanos, leales siempre a la hermandad entre nuestros pueblos cimentada por el hermoso vínculo entre nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y el Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, apoyamos de forma contundente y sin vacilación al presidente Nicolás Maduro Moros y al heroico pueblo de Venezuela.

Los jóvenes venezolanos y todo el pueblo de ese hermano país, podrá contar siempre con la juventud cubana. La Revolución Bolivariana no está sola.



¡Viva Venezuela!

¡Gloria al Bravo Pueblo!

¡Hasta la victoria, ¡siempre!