domingo 21 septiembre 2025
Incendio en la Central Eléctrica Renté de Santiago de Cuba sin reportes de víctimas

Picture of Indira Ferrer Alonso
Indira Ferrer Alonso

En la madrugada de este 21 de septiembre, se registró un incendio en la Central Eléctrica Fuel Renté, situada en la ciudad de Santiago de Cuba. Según informaron las autoridades, no se reportan víctimas fatales ni personas lesionadas a causa del incidente.

La confirmación fue realizada por Beatriz Johnson Urrutia, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primera secretaria del Partido en la provincia, a través de sus perfiles oficiales en WhatsApp, Telegram y la red social X (antes conocida como Twitter).

En su mensaje, publicado a las 4:22 a.m., Johnson Urrutia informó que las principales autoridades provinciales se encontraban en el lugar del suceso, encabezando las acciones de respuesta. Asimismo, detalló que unidades del Cuerpo de Bomberos, con el apoyo de otros organismos, trabajaban de forma intensa para sofocar las llamas.

Las causas del incendio están siendo investigadas y se ha asegurado que la población será mantenida al tanto mediante los canales oficiales de comunicación.

