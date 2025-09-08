lunes 08 septiembre 2025
Falleció joven operador de turbina de Renté

Picture of Redacción tvsantiago
Redacción tvsantiago
Con profundo pesar informamos el fallecimiento de Carlos Rafael López Ibarra, joven operador de turbina en la Central Termoeléctrica Antonio Maceo Grajales “Renté”, quien sufrió un accidente el pasado 31 de agosto durante el arranque de la unidad No. 5.

Carlos, de 33 años, fue reconocido por su entrega, responsabilidad y compromiso con su labor. Durante su hospitalización, a pesar de la gravedad de sus quemaduras, se mantuvo colaborativo con el tratamiento, demostrando fortaleza y entereza hasta el último momento.

Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo.

CTE Antonio Maceo Grajales RENTE
Empresa Eléctrica Santiago de Cuba
Ministerio de Energía y Minas de Cuba
Tomado del perfil : Beatriz Johnson Urrutia

