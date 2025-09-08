8 de septiembre, Día Mundial de la Alfabetización

El 8 de septiembre de 1967, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), entregó a Cuba una mención de honor por su efectiva labor en la Alfabetización Popular, que alcanzó su nivel más alto en el año de 1961, cuando en la isla aprendieron a leer y a escribir cerca de un millón de cubanos que poseían la calificación de analfabetos al triunfar la Revolución en 1959.

En 1987, 20 años después de recibir Cuba ese reconocimiento y en recordación a ese hecho de relevancia universal, la UNESCO estableció el 8 de septiembre como el Día Mundial de la Alfabetización, con el propósito de que los gobiernos, las instituciones educativas y la sociedad civil de cada nación, incrementen sus acciones en la lucha contra el analfabetismo, un flagelo que todavía afecta en el planeta a más de 800 millones de personas, sobre todo en los países pobres.

La convocatoria de la UNESCO a la celebración cada 8 de septiembre como «Día Mundial de la Alfabetización», indica que “no se trata de que las personas aprendan a leer y a escribir, sino que cada hombre, mujer, niño o niña, que alcancen ese objetivo, sean también puestos al servicio del progreso del país, que por extensión será también el progreso de toda la humanidad”

Cuba puede ser también un ejemplo en ese sentido, pues de una nación medianamente analfabeta en 1959, hoy es uno de los países de más alto nivel de educación en el mundo, incluso por encima de muchas naciones desarrolladas, lo cual ha sido y es reconocido no sólo por la UNESCO, sino por las numerosas instituciones y organizaciones educativas y culturales existentes en el planeta.

Debido a la colaboración de Cuba suman varios millones las personas que en el mundo han aprendido a leer y a escribir por el método «Yo sí puedo», para cumplir también ese legado de que «todo hombre tiene derecho a que se le eduque, y después contribuir en pago a la educación de los demás».