Editorial Oriente presenta el título “Para que canten las palabras” de José Orpí Galí

La Casa Dranguet fue el escenario escogido para la presentación, este jueves, de la más reciente obra del escritor José Orpí Galí, titulada “Para que canten las palabras”, publicada por la Editorial Oriente. El volumen está disponible para el público en formato audiolibro y ePub, ampliando su acceso a través de diversas plataformas cubanas.

El encuentro, que contó con la conducción del periodista y escritor Reinaldo Cedeño, se convirtió en un espacio íntimo donde Orpí compartió anécdotas de su vida y su quehacer literario. El autor rememoró su niñez, etapa en la que, según relató, fue “obligado” a leer novelas clásicas de autores como Émile Zola, y reveló cómo surgió su primer poema, gestado desde una escritura intuitiva y libre de influencias literarias específicas, aunque citó a Federico García Lorca y César Vallejo como sus poetas predilectos.

Con una trayectoria que incluye el prestigioso Premio Heredia en 1990, José Orpí es un creador que escribe tanto para adultos como para niños, demostrando una versatilidad que queda plasmada en esta nueva entrega.

“Para que canten las palabras” se destaca por ser una propuesta editorial de alta calidad. Los textos, elogiados por su valor para el público infantil, están enriquecidos con las ilustraciones del multipremiado diseñador Raúl Martínez Hernández y bajo la cuidadosa edición de Roxana Mena Fonseca.

Una de las singularidades de este proyecto es su formato audiolibro, grabado en los Estudios Gallo Negro de la propia Casa Dranguet. La narración contó con la voz del propio autor y la entrañable participación de dos pequeños del proyecto sociocultural El bolsillo del duende, lo que imprime una calidez especial a la obra.

Para quienes prefieren la lectura digital, el libro en formato EPUB ya se encuentra disponible en la plataforma cubana Isla Libros.

La presentación de este libro no solo celebró el lanzamiento de una nueva obra, sino que reafirmó el compromiso de la Editorial Oriente con la diversificación de formatos para llegar a todos los lectores, haciendo que, efectivamente, las palabras canten para grandes y chicos.