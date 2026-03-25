El Manifiesto de Montecristi, vigencia de un ideario de libertad

Hace más de 131 años, en la pequeña localidad dominicana que lleva su nombre, dos hombres de armas y letras sellaron un documento que no solo definía el camino hacia la independencia cubana, sino que trazaba las bases éticas y políticas de una nación en ciernes. El 25 de marzo de 1895, José Martí y Máximo Gómez firmaban el Manifiesto de Montecristi, un texto fundacional que aún hoy resuena como una lección de coherencia revolucionaria y visión estratégica.

Leer aquel manifiesto es adentrarse en la esencia misma de la Guerra Necesaria. Lejos de ser una simple proclama belicista, el documento destila un pensamiento profundamente humanista. Martí y Gómez no solo convocaban a las armas; explicaban las causas, legitimaban el sacrificio y, en un gesto de altivez poco común en los anales de las gestas independentistas, diferenciaban con claridad al pueblo español del sistema colonial que lo oprimía. “Los cubanos empezamos la guerra, y los cubanos y los españoles la terminaremos”, sentenciaban, estableciendo un código de honor que priorizaba el respeto mutuo sobre el odio.

En un contexto geopolítico que ya comenzaba a vislumbrar las ansias expansionistas de otras potencias, Martí dejó plasmado en estas páginas su agudo antiimperialismo y su defensa férrea de la soberanía. El manifiesto no solo reivindicaba la sangre derramada en las guerras del 68 y la Guerra Chiquita, sino que advertía que aquella nueva etapa debía concluir con los anhelos incumplidos del pasado: la independencia plena y la justicia social.

Hoy, al repasar este documento programático, resulta inevitable vincular su legado con la continuidad histórica de las luchas cubanas. Las ideas allí vertidas, nacionalismo, integridad, rechazo a la dominación extranjera, trascendieron el siglo XIX y se convirtieron en la savia ideológica que alimentaría los movimientos posteriores, hasta alcanzar su punto culminante el 1 de enero de 1959, con el triunfo de la Revolución Cubana liderada por Fidel Castro.

El Manifiesto de Montecristi no es, por tanto, una pieza de museo. Es un recordatorio de que los pueblos forjan su destino cuando son capaces de unir la palabra justa con la acción decidida. En cada línea, Martí y Gómez nos enseñaron que la libertad no se negocia, se conquista; y que la dignidad de una nación se mide por su capacidad de levantar las armas cuando es necesario, sin perder nunca la altura moral de miras.