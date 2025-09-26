Visitan Ministro de la Construcción René Mesa Villafañe y Viceministra de Industrias Yamilin González el municipio Songo-La Maya

Fotos Autora

Esta mañana inició un recorrido apropósito de la visita gubernamental a la provincia Santiago de Cuba. Hasta el municipio Songo-La Maya llegaron el ministro de la Construcción René Mesa Villafañe y la Viceministra de Industrias Yamilin Gonzalez.

En la sala de hemodiálisis del Hospital general Roberto Infante Pascual, compartieron con sus especialistas y pacientes. Este centro pone sus cuidados al servicio de los pobladores de municipios aledaños y de la provincia Guantánamo, llevando la especialidad de nefrología a la comunidad y en una batalla por prevenir y contrarrestar sus patologías.

Esta vez acompañados por el Ministro Villafañe y la Viceministra González, enfermeras y doctores recorrieron las instalaciones en un acto de amor y solidaridad, con el fin de conocer y contribuir al bienestar de sus pacientes.

Tras su paso por la sala de hemodiálisis, los visitantes se trasladaron hasta el SAF Coopelia, el sistema de servicios a la familia en este territorio con 59 asistenciados.

El diálogo con los trabajadores del centro estuvo dado al conocimiento de la funcionalidad de la intuición, la atención a los más vulnerables, la labor de los trabajadores sociales y cómo contribuir al bienestar y calidad de vida de los pobladores.