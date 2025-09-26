1960: Histórica intervención de Fidel en la ONU

“Desaparezca la filosofía del despojo, y habrá desaparecido la filosofía de la guerra”, afirmó el Primer Ministro cubano, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el 26 de septiembre de 1960, hace hoy 65 años, durante su intervención en el Décimo Quinto Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, Estados Unidos.

Fue un memorable discurso que se inició exactamente a las 2 y 57 de la tarde de ese día, y se prolongó hasta las 8 y 15 de la noche, es decir 5 horas y 18 minutos, el más largo que se haya escuchado en la sede de la ONU, y que sin embargo, mantuvo en vilo a todas las delegaciones presentes en el cónclave mundial, salvo la de Estados Unidos que se retiró del plenario.

Al iniciar su intervención, el líder cubano denunció la descortesía de que había sido víctima su delegación y personalmente él como Presidente de la misma, desde que llegó al aeropuerto newyorkino el 18 de septiembre. No obstante, dijo comprender el porqué de las cosas y no estar irritado por ellas y agregó: “Eso sí, vinimos a hablar claro (…), nuestra oportunidad para decir la verdad es esta, y no dejaremos de decirla”.

En su discurso, Fidel fue preciso, claro, valiente e inteligente, poniendo los puntos sobre las ies denunciando las agresiones de Estados unidos contra Cuba y la complicidad de la OEA, señalando que nuestro país ha estado dispuesto a discutir sus diferencias con el gobierno de Washington, pero este no ha querido hacerlo y apela a las agresiones de todo tipo.

Asimismo, el Primer Ministro cubano abordó los problemas que más preocupan a los pueblos del mundo, en especial la paz, y en ese sentido dijo: “Las guerras desde el principio de la humanidad, han surgido, fundamentalmente, por una razón; el deseo de unos de despojar a otros de sus riquezas. ¡Desaparezca a filosofía del despojo, y habrá desaparecido la filosofía de la guerra! ¡Desaparezcan las colonias, desaparezca la explotación de los países por los monopolios, y entonces la humanidad habrá alcanzado una verdadera etapa de progreso!

Cabe destacar, que a lo largo de su intervención ante el plenario de la Asamblea General de la ONU, el Comandante en Jefe Fidel Castro fue interrumpido el 30 ocasiones por los aplausos de las delegaciones presentes, como indicativo del interés de los temas planteados, sobre los cuales otros no se atrevieron a pronunciar palabra alguna.

Por último, Fidel expresó la posición y línea de la revolución cubana señalando: “Con todo lo justo estamos y estaremos siempre: contra el coloniaje, contra la explotación, contra los monopolios, contra el militarismo, contra la carrera armamentista. Esa será nuestra posición y la línea del Gobierno Revolucionario de Cuba, la Declaración de La Habana, de la cual citó aspectos cardinales.

Al concluir su intervención una prolongada ovación manifestó su total acuerdo con lo planteado en el discurso, mientras que algunos, deben imaginarse quienes, se retiraron con el rabo escondido entre las piernas y la cabeza baja.