Despidió Cuba al vice primer ministro Ricardo Cabrisas Ruiz

La Habana.— Una ofrenda floral del General de Ejército Raúl Castro y la presencia de Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, encabezaron la ceremonia militar de inhumación de las cenizas de Ricardo Cabrisas Ruiz, vice primer ministro cubano, fallecido en La Habana este 16 de septiembre, a los 88 años de edad.

Asistieron al homenaje, frente al Panteón de los Bomberos en la Necrópolis de Colón, dirigentes del PCC, el Gobierno, las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), el Ministerio del Interior (Minint), así como familiares, amigos y compañeros de trabajo, según reporte del Noticiero del Mediodía.

Las palabras de despedida de duelo estuvieron a cargo de Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de Cuba, quien destacó las virtudes de Cabrisas Ruiz, hombre que dedicó su vida al servicio de la Patria.

Cabrisas Ruiz fue sin lugar a dudas un revolucionario íntegro, un servidor público ejemplar que desde cada responsabilidad que desempeñó colocó el interés de Cuba por encima de todo, subrayó el jefe de Gobierno cubano.

Afirmó que desde el mismo triunfo de la Revolución se mantuvo en la primera línea de combate, primero en las FAR y el Minint, después en el servicio exterior, y posteriormente fue nombrado ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.

Marrero Cruz recordó que por su trayectoria laboral, Cabrisas Ruiz fue designado vicepresidente del Consejo de Ministros, responsabilidad que simultaneó por dos años con la de titular del Ministerio de Economía y Planificación y más tarde como vice primer ministro.

Durante décadas, su labor en estos frentes fue pieza clave de la diplomacia económica del país donde con inteligencia, perseverancia y firmeza denunció asuntos complejos en diversos escenarios internacionales, en los que defendió de forma invariable la soberanía nacional, buscando soluciones justas para el pueblo cubano, siendo respetado y reconocido por las contrapartes, expresó.

Otras cualidades del vice primer ministro fueron resaltadas, como su seguridad, honestidad, sencillez, entrega incondicional a cada tarea y lealtad a la Patria, la Revolución y a los líderes Fidel Castro y Raúl Castro.

El Primer Ministro cubano envió, en nombre del pueblo de Cuba, un abrazo a la viuda del destacado revolucionario, Héroe del Trabajo de la República, a su hijo, nietos y demás familiares.