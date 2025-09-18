jueves 18 septiembre 2025
El abrazo de Cuba a Venezuela

Picture of Granma
Granma
Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
El miembro del Buró Político Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, llegó este miércoles a la tierra de Bolívar y Chávez, a ratificar el invariable apoyo de la Revolución Cubana con el proceso bolivariano

Autor: Yuniel Labacena Romero 

Caracas, Venezuela.— Porque todos los pueblos de Nuestra América deben andar en cuadro apretado como la plata en las raíces de Los Andes, en torno a Venezuela, este miércoles llegó a la hermana nación, el miembro del Buró Político Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

En el aeropuerto internacional Simón Bolívar fue recibido por la diputada y jefa del bloque parlamentario de la Revolución Bolivariana, Tania Díaz; el secretario ejecutivo de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Eduardo Piñate; y la comisionada de Relaciones Internacionales de la Juventud del PSUV, Yosneisy Paredes, así como por Dagoberto Rodríguez Barrera, embajador de Cuba en la nación bolivariana.

«Hemos llegado a Venezuela. Venimos a traer a su bravo pueblo y a su legítimo Presidente Nicolás Maduro Moros la solidaridad de Cuba. Ante la nueva arremetida imperial con la tierra de Bolívar y Chávez, debemos hoy decir con Martí: «Deme #Venezuela en qué servirla…»», escribió en su cuenta en la red social X.

Igualmente, agradeció la invitación del Partido Socialista Unido de Venezuela «para esta visita de trabajo, que permitirá dar seguimiento al acuerdo de intercambio y cooperación suscrito entre ambos Partidos, en agosto de 2023, y consolidar nuestras relaciones en diferentes esferas».

Morales Ojeda junto a la delegación que le acompaña participará en un amplio programa de actividades, el cual incluye el tributo al Libertador Simón Bolívar y al Comandante Hugo Chávez Frías, encuentro con las principales autoridades del país e intercambio con los colaboradores cubanos que aquí cumplen misión.

La delegación oficial cubana está integrada, además, por Jorge Luis Broche Lorenzo, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido y jefe del Departamento Económico Productivo; Emilio Lozada García, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales; Aylín Álvarez García, vicerrectora primera de la Universidad del Partido Ñico López; Meyvis Estévez Echevarría, primera secretaria del Comité Nacional de la UJC; Osnay Miguel Colina Rodríguez, presidente de la Comisión Organizadora del 22do. Congreso de la CTC.

