miércoles 17 septiembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Despide Cuba a vice primer ministro Ricardo Cabrisas

Picture of ACN
ACN

Una ofrenda floral del General de Ejército Raúl Castro, líder de la Revolución, acompaña hoy las honras fúnebres del vice primer ministro Ricardo Cabrisas, fallecido este martes a los 88 años de edad.

El homenaje tiene lugar en la sede del Consejo de Ministros, con la presencia de Miguel Díaz-Canel, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y presidente de la República; del primer ministro, Manuel Marrero, y los principales dirigentes del Partido, el Estado y el Gobierno.

«En esta sentida jornada se recuerda su vida dedicada a la Revolución, su infatigable labor por el bien de la nación, su ética, y su cercanía con todo el que tuvo la oportunidad de trabajar a su lado», resalta la Presidencia de Cuba en X.

Destacadas
Despide Cuba a vice primer ministro Ricardo Cabrisas
Realizan XIII edición del taller científico Local Net 2025 en Palma Soriano (+Video)
Evalúa CECMED ensayos clínicos en Santiago de Cuba (+Video)
Carlos Baliño: Un Roble unido por Martí y Mella
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…