sábado 28 marzo 2026
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Instalan paneles solares en servicios vitales de Segundo Frente

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El sitio de la televisión en Santiago de Cuba

Por Yonmer Abreu Macías

Hasta el santiaguero municipio Segundo Frente llega el cambio de matriz energética con la instalación de paneles solares, que darán una respuesta inmediata en el territorio a la situación energética que afecta al país.

En estos momentos se instalan 8 paneles solares en instituciones de servicios de primera necesidad a la población, como es el caso del cuerpo de guardia del hospital municipal «Emilio Bárcenas Pier», el Hogar materno, el Hogar para ancianos «Doña Rosario», el Banco Popular de Ahorro, los servicios funerarios, La emisora radial «Radio 8 SF» entre otros que recibirán un servicio de energía de 2 K/W cada uno, aportado por la luz solar.

El equipo técnico de Copextel de este este territorio, realiza una ardua labor para en el menor tiempo posible realizar el montaje de estos equipos garantizando calidad y eficiencia.

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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