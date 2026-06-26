Arranca hoy en Guantánamo festival Un Changüinazo

Guantánamo, 26 jun.- El changüí, herencia sonora del oriente cubano, tomará las calles de Guantánamo con el inicio hoy de la jornada de programación cultural “Un Changüinazo”, evento que este año se centra más en lo local y viene cargado de actividades que defienden el patrimonio musical guantanamero.

La gala inaugural está prevista para las 9 y 30 de la noche en el centro cultural La Guantanamera, espacio que junto a la Casa de la Trova Benito Odio y la Casa del Changüí, fungirán como sedes principales de un evento que, según precisó en rueda de prensa Yudileisi García Lara, especialista de Comunicación del Centro Provincial de la Música, tendrá un carácter estrictamente local.

Esta edición carga con un simbolismo histórico al dedicarse al cumpleaños 110 de Chito Latamblé Veranes, figura tutelar del género, así como los 80 años del Changüí Guantánamo y el septuagésimo aniversario de la orquesta Revé y su Charangón.

Completan los homenajes los 35 años del grupo Morenos del Changüí, los 80 años del tercero Mayor Pedro Crea, y el natalicio 95 de Elio Revé, a quien se dedica especialmente la jornada de este viernes.

Las motivaciones especiales se extienden a los pilares de la cultura revolucionaria: el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, los 95 años del General de Ejército Raúl Castro, y los aniversarios 49 de la Asociación Hermanos Saíz y 65 de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba.

La programación de hoy incluye un acercamiento único entre las letras y la música mediante el espacio “Literatura y Changüí”, diseñado para seducir a los jóvenes creadores con la sonoridad primigenia.

Como antesala, durante las últimas jornadas ya se calentaron los motores: el jueves 25, el grupo Joyas del Caribe ofreció una probada de su repertorio, mientras que el día 24 se impartió un taller didáctico para aprender a tocar y bailar el changüí.

El sábado 27 será la jornada de expansión territorial y mística, mientras la “Ruta Changüisera Hermanos Latamblé” partirá desde la casa natal de Chito Latamblé y culminará frente a la Casa del Changüí, sitio donde, por una feliz coincidencia geográfica, nació su hermano Arturo.

Ese mismo día, el festival se extenderá hacia la Calle Prado, esquina 14 Este, y a las 4 de la tarde se realizará un sentido “Changüinazo a Fidel” para homenajear al Líder Histórico.

Durante las tres noches, la Casa del Changüí abrirá sus puertas puntualmente a las 4 de la tarde para acoger las peñas, mientras que la Casa de la Trova mantendrá una programación fija de descargas tradicionales, con agrupaciones que incluyen a Chagui La Maya, el sexteto Ayer y Hoy, Changüí Santiago, Suave Caribe y Changüí Guantánamo, representantes de la resistencia sonora frente a las modas efímeras.

El espíritu del evento se remonta a la iniciativa de un promotor cultural que apostó por rescatar la memoria rítmica de la región, logrando que “Un Changüinazo” se sostenga durante 12 años ininterrumpidos, señaló la comunicadora, su esencia sigue intacta: preservar un género declarado Patrimonio, que resiste al tiempo con el mismo sabor con que los marímbulos y treses dialogan bajo el calor guantanamero, concluyó.