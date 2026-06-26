Entre la presión y la esperanza: jornada clave en la Liga Élite

La Habana, 26 jun.- En la Liga Élite del Béisbol Cubano Holguín y Las Tunas disputarán hoy el crucial quinto juego de su semifinal, mientras Industriales y Mayabeque reanudan su duelo en San José de Las Lajas.

Con ambas series en ebullición, los Cachorros buscarán sostener su reacción ante los Leñadores y los Leones intentarán imponer jerarquía frente a unos Huracanes que regresan a casa con ambiciones renovadas luego de caer en los dos primeros partidos.

El estadio Calixto García fue ayer escenario de una reacción encendida de los Cachorros, que vencieron 13-5 a los Leñadores y empataron una serie que parecía inclinarse peligrosamente hacia el oriente tunero.

Tras sufrir dos nocauts en el Julio Antonio Mella, la tropa holguinera encontró oxígeno en casa y, empujada por su público, reescribió el guion con una ofensiva de alto calibre que castigó sin tregua al pitcheo rival.

El partido de ayer se abrió con intercambio temprano de golpes, pero un racimo de tres carreras en el segundo inning, liderado por batazos oportunos de Michael Gorguet y Leonardo Alarcón, marcó el viraje definitivo del encuentro.

Holguín amplió su ventaja con un cuarto capítulo demoledor y sostuvo el pulso con una apertura sólida de Wilson Paredes, mientras los Leñadores apenas pudieron maquillar la pizarra con un jonrón de Yosvani Alarcón en el séptimo.

Con la serie empatada, el quinto juego adquiere tono de bisagra, con Sammy Benítez por los Cachorros en busca de redención tras una salida anterior adversa, y Yosmel Garcés por Las Tunas intentando sacudirse el castigo recibido en su primera presentación.

En paralelo, el Nelson Fernández de San José de Las Lajas acogerá la reanudación del duelo entre Industriales y Mayabeque, donde los Leones confiarán la pelota a Alain Sánchez frente a Luis Miguel Vázquez en otro capítulo de alta tensión.

La jornada de hoy, cargada de símbolos y urgencias, promete un béisbol de nervios tensos y batazos oportunos, donde cada jugada puede inclinar el destino de una semifinal que ya arde en su punto más alto.